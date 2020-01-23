走私船被改矮 雷達或難測

涉事淺水巡邏艇於2016年服役，在中國內地出產。海關稱，該艇於去年3月曾做例行檢查，目前與涉事相同型號的另一艘巡邏艇已暫時停止操作。

消防稱，首艘消防船前晚於接報後約29分鐘後趕抵現場，兩名蛙人下水花20分鐘救出3名被困船艙的關員。消防解釋，當時收到報告，3名失蹤者相信被困船艙，有需要派潛水員到水底搜救，而當時駐守望后石消防局的潛水員最接近現場，故立即調派他們前往鄰近的屯門滅火輪消防局，並登上5號滅火輪前往現場。消防接報後短時間內已有多艘水警輪到達現場，並迅速在海面尋獲兩名墮海者，故未有再派出只能執行海面搜索任務的機場救援船前往現場協助。

或因救生衣充氣困船艙

至於蛙人花了20分鐘救出3名關員，消防稱蛙人未有打破船窗已能救出3人，過程大致順利。海關助理關長陳子達稱，3名殉職關員均穿有救生衣。前小艇訓練教官指出，如救生衣屬自動充氣，在狹窄船艙內充氣，有可能導致他們被困。被問及救生衣會否「纏住」導致被困，陳子達昨晨稱暫未有相關具體資料。

少部門有模擬器學翻船逃生

該名小艇訓練教官亦說，只有少數執法部門具備模擬駕駛艙，訓練船翻側後如何從船艙中逃生。海關昨回應稱，一向非常重視員工職業安全，並已就不同工作環境制定安全指引及守則，亦定期為前線人員舉辦訓練課程，以提升同事的安全意識，減低工傷風險。