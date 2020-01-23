海關翻艇3死 撞走私船肇禍 死者一為運動健將 一為人母遺3子女

前晚6時許，編號13的海關淺水巡邏艇載着4男1女關員離開昂船洲海關基地，到沙洲對開海面作反走私巡邏，至晚上9時許駛近沙洲以南約兩公里、機場三跑地盤附近海面時翻沉，5名關員墮海，其中3人被困船艙，獲救送院後同告不治，其餘兩名輕傷關員27歲及30歲，分別腳及上顎受傷，經治理後已出院。

走私客棄船沒亮燈

據了解，涉事海關巡邏艇當時在上述水域發現兩艘懷疑走私凍肉的走私船，遂上前追截，走私客全部跳上同一艘船高速駛離，另一艘沒有亮燈的走私船則被棄下，海關巡邏艇追截時疑未察該棄船，直撞引致翻船。

走私船載凍肉 船頭撞毁

水警昨凌晨於現場一帶搜索時發現該艘懷疑走私船，船上無人，但有過千箱凍肉，右邊船頭被撞凹，已被拖往大欖水警基地扣查。涉事海關巡邏艇則被拖到消防處機場海上救援西局碼頭，船底露出水面。記者現場所見，意外現場海面上有零星礁石及浮標。案件已交水警重案組調查，有待與兩名生還關員錄取口供及驗船。

27歲死者隨父加入海關

殉職3名關員均隸屬港口及海域科海域行動課，最年輕的為27歲黃焯梆生於海關世家，父親為總關員。黃焯梆於2013年獲海關人員子女教育信託基金發放獎學金，在香港大學附屬學院修讀生命科學副學士課程，畢業後加入海關，於2016年出班後駐守昂船洲基地。舊同學形容黃為人純良，熱愛運動，不時與友人組隊參與業餘足球聯賽，又加入海關籃球隊。黃焯梆胞弟昨午透過亡兄facebook發文，稱今午將在昂船洲作海上招魂儀式。

在該艇上當指揮的43歲殉職高級關員吳詠敏，1997年加入海關，與夫育有3名子女，她平日熱愛遠足和攝影。中文大學化學系前講師鄺士山（K Kwong）在facebook留言稱，吳跟隨他學習遠足及拍攝，形容她學習時認真、勤力，嘆往後未能再一同遠足。另一死者為39歲署理高級關員黎志恒，2005年加入海關，事發時負責掌舵。

署理行政長官張建宗、保安局長李家超及海關關長鄧以海昨凌晨趕往醫院了解。張建宗說對事件極度悲痛，向3名死者的家屬致以最深切慰問，又稱家屬情緒很激動，會盡一切努力協助他們，又讚揚涉事同事盡忠職守和英勇。正在瑞士達沃斯公幹的特首林鄭月娥昨亦發新聞稿向死者家人致以最深切慰問。

海關關長鄧以海昨向海關部門發內部電郵，稱「三位同事的離去不單是香港海關的重大損失，也對三個家庭造成難以彌補的創傷」，部門會向其家人提供經濟支援及辦理身後事，並呼籲同僚團結。海關關員工會對意外深表哀痛，多個海關工會正商討籌款支援遇事同事。北角海關總部昨下半旗致哀，部門網頁首頁亦轉為黑白色。