林鄭：習保證不因示威收緊港策

林太接受彭博新聞電視訪問說,對於外界稱習近平正收緊對香港的管治,這並不是事實(There is no truth in the allegation that the central government is tightening the grip on Hong Kong)。她指出,最近與習的3次會面中,習均保證不會收緊對香港的管治。被問到會否辭職,她強調不會辭職,會全力以赴做好工作和遏止目前暴力情况,並稱辭職並非難事,但若在當下的困局辭職是不負責任。

林太亦向全球投資者保證,香港雖經歷激烈示威,但這個亞洲金融中心局勢仍保持穩定。

反修例風波中,警員被指濫權濫捕,被問到為何仍未有警員停職,林太稱不認同警察有做錯事,若警察有錯會受到法律制裁,舉例稱2014年佔領運動時,就有8名警員犯事受到法律制裁。

不會辭職 不認同警有做錯

林太說,坊間只憑一些片段或個別相片就斷定警察有做錯,但大家應全面地看當時發生什麼事,警方實際是要面對和處理大量暴力示威者。

林太接受CNBC訪問時亦稱,過去7個月無人因為警員執法行動而身亡,認為警方執法很克制。

尹兆堅:遊行多不批腰斬 人權顯削

民主黨立法會議員尹兆堅反駁,《經濟學人》智庫發表的全球民主指數排名顯示,2013至2019年香港民主排名拾級而下,由2013年排名65跌至2019年排名75,是北京收緊對港政策的明證。尹續說,北京的口頭承諾是無意義,近年香港的人權、自由和生活方式明顯被收窄和剝削,舉例近月很多遊行都不獲批,即使獲批亦被腰斬繼而被指非法集會。尹亦稱,「西環治港」已是不爭事實,中聯辦多年來干擾香港選舉,指建制派都要聽命中聯辦。

對於林太認為警方克制,尹兆堅說明顯是「最大的謊言」,斥林太作為天主教徒,竟以有否死人為指標,「是涼薄、無良心」。他說有客觀畫面證明警方濫用武力,認為警員向示威者開真槍已是很好證據。

(反修例風暴)