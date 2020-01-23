被問會否親測電槍 「引新手槍要自轟？」

昨日會議開首有民主派議員播放影片，顯示警員在不同示威活動中執法時涉嫌濫權情况。鄧炳強表示，如只看片段，不理上文下理，又只選擇自己喜歡的片段看，他認為「好危險」和不能看到事實全部。他又稱，會上有議員展示粗言穢語、侮辱警務人員和他本人的標語，他不會放在心上，認為做法只顯示有關人等的修養，「如果有人只識羞辱人、講粗口、講大話，確係幾可憐」。

批前晚集會有議員阻差

鄧又說，上周出席中西區議會時，有議員以辱罵及發泄態度對待他，他稱無所謂，但認為會浪費市民時間，對此感到可惜。他亦呼籲區議員以身作則，不要犯法；另不點名批評前晚有區議員在元朗7．21集會後阻礙警員執法。譚凱邦隨即稱「你唔好含血噴人」，鄧則回應「唔知係咪有人怕我講出真相，所以打斷我發言」。

被質疑拘賊王無用武 稱示威者拒捕

區議員劉志雄發言時，展示剛獲釋的「賊王」季炳雄當年被捕時新聞相片，質問警員當時拘捕季時有否「踩住佢個頭」、「有無用腳壓住佢條頸」或制服後圍毆季。劉質疑警方捉季炳雄時，使用的暴力都比不上對付手無寸鐵的市民，質疑現今示威者是否比悍匪還要恐怖。鄧說「你問啱人喇」，稱自己當年有份參與拘捕季炳雄的行動，季炳雄當時沒有反抗，反而現時示威者襲擊警員，拘捕時會有旁邊的人擲磚，故不能認同劉指市民是手無寸鐵。

（反修例風暴）