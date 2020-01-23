鄧炳強認警「個別事件或有錯」 不當行為正紀律覆檢 7‧21事件「可做得更好」

明報記者

昨日是鄧炳強第二度到訪區議會，會前有約60名支持警察市民發起集會，部分人其後旁聽會議。會議室內有逾10名便衣警員陪同鄧赴會，包括助理處長（支援）林曉彤、新界南總區指揮官黎德禮、警察公共關係科總警司郭嘉銓等，他們事先已在頸掛上證件。

有民主派議員在會議開首播放片段，展示警員涉嫌濫權情况，其後不少議員發言時亦展示有關照片質詢鄧炳強。新民主同盟潘朗聰連番追問鄧炳強，要求交代過去7個多月警方是否沒做錯過一件事。鄧說：「我們在過往7個月內，肯定有好多事情可以做得更加好。」他亦透露一些警員涉嫌的不當行為，警方調查中，正做紀律覆檢。

否認「暴打」市民 曾向中藍水者道歉

潘朗聰追問鄧是否承認警隊曾做錯，鄧說：「我咁耐以來都無說過我們一件事都無做錯過。我們有些做得不好的地方，亦有個別事件可能有做錯的地方。」他舉例，曾親自向一名被警方藍色水劑噴到的市民致歉。但鄧並不同意警方曾「暴打」市民。

有議員亦關注7‧21事件，岑敖暉表示，反修例至今「無一個警員落鑊」，「警員做乜都得，無人受制裁」，又認為7‧21事件是警方和黑社會「串謀襲擊」。鄧回應稱，若有人犯法，有證據警方會拘捕，他對岑指控警方串謀白衣人感到遺憾，又強調自己與元朗黑社會勢不兩立。

遺憾被指串謀白衣人 認不展證不對

鄧炳強會後見記者稱，警方不理涉案的是白衣人或黑衣人，強調有暴力事件便會徹查。他續說，警方「不停檢視當日安排，發覺有可以做得更好的地方。如果我們做到完美，就不會引起那麼多猜疑、說法，事實上有些地方應從我們做得不太好的地方去學習」。

已「訓斥」鏡頭展記者身分證警員

另外，區議員伍顯龍指出，近日警方執勤時亦出現不展示委任證或行動呼號的問題，質疑鄧炳強會如何整肅警隊。鄧回應稱，同意警察有責任在切實可行情况下展示委任證、號碼或者行動呼號。他說：「如果沒有特別原因而不展示有關資料，做法並不對，就有關指控我們正進行紀律覆檢。」鄧亦稱，就兩宗警員在鏡頭展示記者身分證的事件，已「訓斥」有關警員，形容有關行為「不恰當」，同類事件日後不應發生。

（反修例風暴）

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