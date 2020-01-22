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港聞
2020年1月22日星期三
港聞二
海關巡邏艇沉沒 5關員墮海3死
臥底警破倫敦金集團拘35人 涉騙5700萬
沙中線超支撥款申請 田北辰料減至150億
7‧21傷者告一哥索償 冀逼警交代 患創傷後遺 目擊者：返屋企有錯咩
元朗紀念襲擊半周年 失明律師中椒倒地
劉頴匡提堂 控方：索委任證為煽動
大聲公案表證成 控方醫生非耳鼻喉專業
藏眼罩望遠鏡 工程師獲撤控
被控煽動 TG群組管理員准保釋
周梓樂陳彥霖「祭壇」被拆
泄氧事件 空姐告港龍無理解僱求復職
年宵檔被拆 社民運：食署稱損氣氛
「人手時間不夠」 立會兩席不補選 建制：免勞民傷財 泛民：政府怕建制再輸
婦涉叫子劫雀友 兩同黨擬轉金手指
醫局營養師籲「放題」先吃菜墊底
起底投訴年增75倍 36％涉警察佔最多 私隱專員：身受其害 困擾「好勁」
男童遭撞斃 父質疑輕鐵過路處無收慢
張震遠案污點證人：商交所入不敷支7次彈票
科大舊生為廠商配對母校新科技
尊子漫畫
【Emily】橋底太陽能燈柱 捱嘲獲平反 議員鄭仲恒影相證夜晚都着
【Emily】跟原著 歌詞唔啱音 《啟明Disco》講勞福
【Emily】揮春現「有牙老虎」 黃繼兒：專登加
【Emily】大學生製伸縮牀 伴劏房囝囝成長
【Emily】葉建源立會開檔 「尊重民意」揮春贈高官
【Emily】6宗教領袖新春文告 籲政府選賢與能
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【明報專訊】（請看附圖）
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