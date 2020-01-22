科大舊生為廠商配對母校新科技

氣味探測器助控食物品質

徐光海說，廠商會旗下專門為廠家提供檢測、驗貨和認證服務的檢定中心平日接觸不少廠家，若發現廠家有業務需要，便會轉介給他，協助尋找創新技術解決方案。他舉例，有食物加工廠生產線要以大量人手監察品質，但成效不夠好，他了解後發現工人需以肉眼判別食物有否發霉、變壞等，遂諮詢科大的教授，再提供合用技術方案。由於食物變壞後會有異味，該食物加工廠現正試用科大研發的「氣味探測器」協助品質控制，一方面可加強成效，又可節省人手。

徐光海說，除改善生產流程，創新技術亦有助廠家升級轉型，如食品包裝行業競爭大，不少公司盼提供更多增值服務。徐光海曾成功向食品包裝公司配對「納米抗菌膜」技術，令該公司除可做普通食品包裝，亦打入高級食品市場。

廠商會：助「產學研」連接

廠商會副會長盧金榮說，傳統工業界市場競爭激烈，若不升級轉型，很快會被市場淘汰，因此對於新技術有渴求。他認為廠家不欠資源，只是沒有渠道接觸創新科技；另一方面，院校有很多創新技術，卻因欠缺行業經驗，難以將技術應用、量產等。他相信以由下而上的配對方式有助「產學研」連接。盧說，不同院校各有擅長的技術領域，透露會與其他本地大學合作，為廠家配對合用技術。

科大電子及計算機工程系教授范智勇說，院校科研技術成功推出市場的案例不多，「可能只有1%至5%」，原因之一是不少教授都不是專職做生意，找不到投資可能就會放棄，而即使是大學的知識轉移處也未必能為所有科研做配對，期望上述合作可以把配對的橋樑架起來，促成更多技術轉移。

明報記者