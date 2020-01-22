男童遭撞斃 父質疑輕鐵過路處無收慢

黃父稱，兒子前日放學後，傍晚約6時半與友人踏單車前往天水圍社區中心學習咖啡拉花和做義工，15分鐘後他收到醫院來電稱其子遭輕鐵撞倒。他說，兒子出門前，他有叮囑兒子要小心及亮燈，平日也教他過馬路要下車推單車。他說兒子在輕鐵過路處被撞至「七孔流血」，右頭顱凹陷、胸骨碎裂、右腿骨外露，打了兩支強心針，至晚上7時48分不治。他引述警方稱，苡洛被撞後遭拋開再輾過，他認為當時輕鐵車速快，質疑司機有否在過路處減慢及響號。

父讚孝順開朗有義氣

原約帶外公外婆吃燒味飯

黃父說，兒子讀書成績不算太好，但熱心服務社群，對朋友很講義氣，例如日前有友人被偷單車，他二話不說就替對方報警。黃父又大讚兒子孝順，原約定昨天帶外公外婆去吃燒味飯，惜已無法實現。行動不便的外公哭成淚人說：「（苡洛）成日扶我出出入入，𠵱家唔係咁多人做得到。」

苡洛就讀東華三院郭一葦中學二年級。黃父說，兒子去年成績有進步，獲學校推薦前往英國交流，兒子又熱中玩樂器及跳舞，曾在公開比賽獲獎，小學時又曾獲「最燦爛笑容大獎」。他說苡洛和姊姊關係欠佳，上月帶姊姊前往社區中心學習咖啡拉花冀修補關係，奈何姊弟關係剛見好轉，苡洛卻驟然離世，其姊前晚聞悉噩耗後亦哭成淚人，需校方輔導。

港鐵：涉事車長暫停駕駛

港鐵回應稱十分關注這宗事故，已派員聯絡及慰問家屬，以提供適切協助。涉事44歲梁姓輕鐵車長已暫時調離駕駛職務，並協助警方調查。東華三院對意外深感難過，會按家人需要提供殯殮服務、心理支援及經濟援助。

明報記者 伍浦鋒 張煒明