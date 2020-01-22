起底投訴年增75倍 36％涉警察佔最多 私隱專員：身受其害 困擾「好勁」

形容個人資料被「武器化」

私隱專員公署昨舉行年結記者會，稱去年接獲的4370宗起底個案當中，36%涉警員及其家屬，30%涉表態支持政府或警方的市民，20%涉示威者，10%涉表態反對政府或警方的市民，其他則涉官員及其家屬。黃繼兒說，七成起底內容已被移除，並轉介1402宗起底個案給警方作刑事調查，已有8人被起訴。涉及未經當事人同意使用其個人資料等與起底無關的投訴，署方去年接獲2332宗，較前一年增加23%。

去年10月高等法院頒發臨時禁制令，禁止針對警員及其家屬被起底及滋擾，上月擴展至「特別任務警察」，公署事後在網上巡查，發現40宗相關個案，黃繼兒表示已轉交律政司跟進。

黃繼兒說，起底的資料未必正確，目的是令當事人感困擾。他透露，自己及家人近月亦遭起底，他接過多次騷擾電話，並在網上見到有人揚言要替他慶祝生日，「困擾會有幾大？係好勁，尤其是我有個人感受」。他說沒有刻意要求公署的職員調查其案件，聲稱「好小事」，但又說「有幾晚瞓得唔好」。

首宗警鏡頭前展記者身分證

公署共收2480投訴

就上月大埔超級城有警員向直播中的鏡頭展示記者身分證一事，公署接獲2480宗投訴，佔整體投訴27%。對於日前再有同類事件發生，黃繼兒稱，警方解釋涉事警員不知道當時正在直播，事件仍有待調查。他說毋須發指引給警方，但會去信警務處長，提醒有關法例的要求。

函一哥提醒法例要求

公署正聯同政府檢討《個人資料（私隱）條例》，包括設立「強制資料外泄通報機制」、增加公署的刑事調查及檢查權等，黃繼兒希望可盡快完成修例，但未有時間表。被問及人面識別涉及的私隱問題為何沒有納入修例建議中，他說有關議題相對的迫切性低，但希望明年可就人工智能相關的私隱問題制定指引。