醫局營養師籲「放題」先吃菜墊底

大時節易吃太多血糖升或痛風

醫管局營養師顧向慧說，近年大熱的「放題」自助餐或打邊爐主打無限量添飲添食，很多人「不知不覺食多咗」甜品、肉類及汽水等，有糖尿病人血糖水平因而上升，另肉類是高嘌呤（會轉化為尿酸）食物，易致痛風，勸籲病人飲食要「重質不重量」，另大餐後應多做運動消脂。她建議如要吃「放題」，之前或之後一餐應吃清淡些，「放題」時應先食低卡沙律或菜蔬「打底」，分量應佔該餐一半，餘下可從冷熱盤挑選，甜品則應吃最小分量。

顧建議市民新年自製「高纖」菜式，其中推介一味「雙蔬雲耳百合炒帶子」（見表），「有蔬菜又有海鮮，豐富美味」。她說雲耳屬高纖食物，每100克乾雲耳含70克膳食纖維。按世界衛生組織指引，成人每日應攝取不少於25克膳食纖維，即最少400克蔬菜和水果（2份水果和3份蔬菜），然而衛生防護中心2016年調查發現，港人吃蔬果不達標，其中65歲以下成年人中，近八成每日吃不夠五份蔬果。

顧向慧提醒，即使食材健康，也要注意烹調，應以「少油少糖少鹽」為主。她說蠔油等調味品，兩三湯匙可含800至1600毫克鈉，「如下手太重，隨時一餐就超標（鈉）」。根據世衛建議，成年人每日應攝取少於2000毫克鈉。