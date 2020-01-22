婦涉叫子劫雀友 兩同黨擬轉金手指

本案共有8名被告，第三被告14歲男童承認一項搶劫罪，第七被告陳國輝（17歲）承認企圖搶劫罪。其餘被告為周愛秀（47歲）、張子軒（20歲）、謝偉杰（16歲）、兩名15歲男童及另一名14歲男童，分別被控搶劫及企圖搶劫罪，案件將於3月5日作審前覆核。

案情指出，事主陸澤菊於2018年12月16日凌晨零時許，在深水埗福華街一大廈的梯間步行回家時，遭戴口罩的第三被告等4人衝前掩嘴及箍住雙臂，再從她手袋偷去8000元港幣及500元人民幣，第三被告等人事後逃走。

另一名事主何琼於同年12月17日凌晨零時許，在深水埗北河街富匯居會所工作期間，步出會所外扔垃圾時，遭戴口罩的第七被告等5人掩嘴及試圖扯走其腰包，事主大叫掙扎，第七被告等人見事敗，將事主推倒在地後逃走。

兩處現場附近閉路電視片段分別拍攝到上述被告曾尾隨事主，警方不久後拘捕本案8名被告。本案兩名認罪的被告在警誡下均稱，周愛秀是其中一名共犯的母親，犯案前一晚受周指使搶劫，周亦會到場指出搶劫目標人物。第七被告說，周向他表示打麻將輸錢，對方「贏了很多錢」，要他們搶回輸掉的錢。

【案件編號：DCCC512/19】