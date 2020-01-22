「人手時間不夠」 立會兩席不補選 建制：免勞民傷財 泛民：政府怕建制再輸

選管會：需時逾6個月 無法兼顧補選立選

選管會解釋，根據法例，補選不得在立法會任期結束前4個月內舉行，但兩區補選籌備工作預計需時超過6個月；選舉事務處正全力為9月立法會換屆選舉作準備，該處人手不足以同時籌備兩個大規模選舉。選管會發言人稱，在現時社會狀况下籌備選舉，不論是在商借場地及應變計劃方面，需更多時間及資源，在多個實際因素影響下，補選未能在法定期限前進行。

蔣麗芸：倘參與補選兼換屆 對他人不公

民建聯蔣麗芸說，對於各政黨而言不舉辦補選合理，因大家都在準備9月換屆選舉，補選是勞民傷財。她認為補選參選人若9月再參加換屆選舉，選舉工程變相較其他候選人長，對其他人不公道。

陳淑莊：2016年補選不用籌備半年

選管會：相隔8個月

民主派會議召集人陳淑莊對選管會決定表示失望，批評政府不負責任。她說，選舉呈請判決因選舉主任出錯所致，政府應將功補過，現時不辦補選變相懲罰參選者及選民。她反駁政府稱籌備補選預計需要逾6個月，但2016年新界東補選，由前議員湯家驊辭職至補選不逾6個月；她又認為選管會於選舉呈請有判決前，便應有足夠準備。選管會補充，湯家驊於2015年6月22日宣布於同年10月1日辭任立法會議員，而新界東補選在2016年2月28日舉行，中間相隔8個月。

香港眾志秘書長黃之鋒認為政府不辦補選的主因，是擔心建制派會重蹈區選大敗的覆轍。他質疑政府只是強行以技術問題為不辦補選辯解。區諾軒說，不辦補選令民主派少了議席，一旦政府在立法會推國歌法等具爭議議案，民主派就需付更多努力去抗衡。新民主同盟范國威批評政府「做壞了規矩」，認為目前尚有足夠時間籌備補選，質疑政府「只是想避開另一次變相公投和民意施壓」。