泄氧事件 空姐告港龍無理解僱求復職

申索人為葉燕婷，她事發時為港龍航空機艙服務員；答辯人為港龍航空有限公司。答辯人指出，由於警方正刑事調查氧氣樽事件，答辯方亦會爭議申索人是否涉案，故申請押後聆訊。審裁官將案押後至相關刑事調查結束為止，暫未知確實日期。

稱被問政治立場 解僱不言理由

申索人葉燕婷在庭外稱，去年9月21日，當航班降落香港前約半小時，她突然聽到「WEWE」聲並發現氧氣樽漏氣，遂馬上通知其他機組人員。航班降落後，有警察登機調查，亦有致電葉落口供。兩天後，港龍要求會見葉，會議中除了講述事件，港龍亦有問葉的政治立場，甚至鼓勵她「篤灰」，問及「你覺得邊個（同事）最關事？」會議後翌日，葉及另一名同事被解僱，當她詢問港龍原因時，獲告知「唔可以話畀你知」。

葉不明白為何事件會涉及政治立場，又稱連警方調查都未有結果，公司便將她解僱，令她聲譽受損，難以再在航空業立足。

【案件編號：LBTC4312/19】

（反修例風暴）