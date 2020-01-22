劉頴匡提堂 控方：索委任證為煽動

劉：不反對書變「催命符」

獲准保釋的劉頴匡在庭外表示，警方在他被捕的48小時內不斷更改控罪，質疑警方因無法拘捕向警員施襲者，而改為拘捕集會申請人「祭旗」。他又表示不反對通知書原屬保障申請人舉行集會的文件，現在猶如一張「催命符」，質疑相關制度是否已走近終點。

被告劉頴匡（26歲）被控於本年1月19日，在中環遮打花園內，非法煽惑他人參與非法集結，以及拒絕服從或故意忽略高級督察34135的命令。控方稱，劉頴匡一個月前已認識涉案高級督察，雙方以「阿康」和「阿Rick」互相稱呼，形容劉當日仍要求對方出示委任證的做法，是為煽動在場者非法集結，事件同時導致4名警員受傷，其中兩人目前仍然留醫。據悉，涉案高級督察隸屬警民關係科。

指劉識涉案督察 曾互稱別名

辯方表示，該高級督察出示委任證前已要求劉中止集會，劉亦在對方出示委任證前已宣布中止集會，形容劉當時為集會發起人，要為集會和參加者負責，加上劉當時不知該督察的職級，故當時的要求合法。控方回應稱，涉案督察考慮到現場情况危險，故同意只向劉一人出示委任證。裁判官一度問，該督察當時是否依然沒出示委任證，控方則回應，該督察曾要求劉上前查閱其委任證。

案件押後至4月14日再訊，以待警方繼續調查，包括檢閱閉路電視等影片、錄取證人口供。劉獲准以1萬元現金、1萬元人事擔保、禁足遮打花園一帶、不准離港，及每周到警署報到兩次等條件保釋。

【案件編號：ESCC183/20】

（反修例風暴）