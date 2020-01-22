元朗紀念襲擊半周年 失明律師中椒倒地

元朗區議會民主派團隊昨在元朗西鐵站外舉行放映會，播放7‧21元朗襲擊事件的新聞片段，近百人出席。元朗區議員早前就7‧21事件成立工作小組，主席張秀賢呼籲，任何曾見證事發經過的市民可接觸區議員，提供相關影像及證據，助小組重組事件。他又說，小組雖無權制裁施襲者，「待我們爭取到五大訴求，就要他們『找數』」。

區議員同中椒 至少一人被捕

集會後，一批防暴警突然衝進輕鐵元朗站，並稱有人被「私了」，有區議員在場了解時被噴胡椒噴霧。至晚上近12時，防暴警在元朗賽馬會公園推進時，曾向一名失明律師噴射胡椒噴霧，律師倒地後接受救護員冲洗，現場群眾情緒激動；防暴警一度舉起黑旗橙旗，又多次噴胡椒噴霧，其間制服至少一人。

約11時，旺角彌敦道有人設路障，其後有防暴警到場清理，一人被捕。另邊廂，將軍澳尚德邨停車場外大批市民與警員對罵，警員截查一名女子，該女子疑因未有帶身分證被帶走。

多個港鐵站內靜坐

銅鑼灣、杏花邨及柴灣港鐵站昨晚亦分別有數以十計市民在站內靜坐。在銅鑼灣站，有人展示寫上「721元兇 鄧PK」等橫額，又有靜坐者呼籲罷搭港鐵。

另外，警方昨召開記者會，稱去年中開始派臥底滲透黑社會組織，本月6至20日拘捕186人，年齡介乎14至71歲。被問及被捕者是否涉及7．21事件，元朗區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛表示，行動由去年初部署，沒證據顯示被捕者與近期示威有關。

元朗拘186人涉黑 無關7．21

歐陽肇剛表示，元朗警區反三合會行動組於去年6月至今年1月滲透黑社會組織，發現不法分子利用青少年從事誘使他人加入黑社會、參與毒品活動、經營非法賭博場所、色情場所等；行動中警方搜出3個冰壺、約7克懷疑可卡因、約30克懷疑「冰」毒等。

去年7月21日晚，一批白衣人手持木棍、藤條等闖入元朗港鐵站暴打市民；警方至今拘捕37人，7人被控參與暴動、串謀有意圖而傷人等。

（反修例風暴）