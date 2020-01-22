7‧21傷者告一哥索償 冀逼警交代 患創傷後遺 目擊者：返屋企有錯咩

林卓廷聯同數名傷者昨召開記者會，宣布入稟控告警務處長鄧炳強，向警隊民事索償270萬元。林表示7．21前兩日，當區警民關係組警員已稱收到線報，但警隊當晚未有及時制止白衣人襲擊；另有市民黃昏已報警卻被「cut線」。他形容事件是「赤裸裸的警黑勾結」，質疑警方沒履行職責保護市民，故入稟希望逼警隊公開交代，還市民真相及公道。

林卓廷又質疑警方自己調查自己的公正性，引述《南華早報》日前報道稱，有雞地商戶表示警員取口供時僅簡略問目擊什麼，卻仔細地問廉政公署曾否接觸他（該商戶），林質疑警方無心調查案件。另外，投訴涉嫌「公職人員行為失當」的時任元朗助理指揮官游乃強，被調至新界北總區負責調查7．21案件，林質疑有利益衝突。他表示，警方在事發後數天已找他取口供，廉署亦已找他錄取口供。

新片段見林卓廷未到 白衣人已施襲

民主黨議員尹兆堅表示，不滿警察公共關係科高級警司江永祥早前接受專訪時稱，7．21「是由一班人帶一班示威者入元朗，牽引整件事」，認為江「含血噴人」、「埋沒良心」。尹在記者會上播出市民提供給林卓廷的案發片段，顯示一名攜紅色背囊的女子，當晚10時41分在西鐵站內已被白衣人揮木棍擊打頭部，血流披面，而林卓廷是10時45分才到達站內，林的直播片段可證明。尹說，片段足以反駁警方及建制派所言，是「林卓廷帶示威者入元朗挑釁」的說法。

目擊者：多人持棍追打 老幼受驚

7．21遊行後乘西鐵回家的林女士表示，約10時35至40分抵達元朗，見到有年輕男女向列車乘客叫喊「可否幫手，樓下黑社會打人！」她說當時好奇故走近樓梯向下望，目擊多人持棍追打市民，「當時我好驚，又跑得唔快，喺樓梯跌倒」。她說有年輕人為她擋着，故無被白衣人擊打，又說當時許多老人及小孩都很害怕。

林女士憶述時不住飲泣，「每次諗番起都唔開心」，哭訴說：「警察亂晒龍！佢哋日日開記者會，咁我哋可以點？當時林卓廷都未到！我哋返屋企有錯咩？」她說因跌傷右膝致發炎，事後要做手術及坐輪椅，夜晚不能入睡，醫生證實她患上創傷後遺症，需看精神科及心理醫生，服用精神科藥物。

警稱已入司法程序 不評論

就傳媒報道警方向元朗商戶取口供時問及廉署調查細節，本報向警方查詢，另問及高級警司江永祥會否收回專訪有關言論。警方回應稱，7．21於元朗站發生的襲擊事件，新界北總區重案組正積極跟進調查，已拘捕37人，當中7人被控參與暴動及串謀有意圖而傷人等。由於案件已進入司法程序，警方不作評論。

明報記者

（反修例風暴）