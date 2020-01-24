沙中線超支撥款申請 田北辰料減至150億

2017年公布要追加165億

港鐵回覆，正就沙中線項目的造價與政府商議，尚未正式向政府提交修訂估算。就紅磡站相關事件的費用，港鐵表示，早前同意先支付紅磡站擴建部分相關費用，正與政府積極磋商，務求就紅磡站相關事件的費用達成整體解決方案。立法會鐵路事宜小組將於下月7日，討論增加沙中線主要工程核准工程預算費的撥款申請。

有傳媒昨日報道，港鐵最近估計沙中線工程超支180億元，比2017年公布的165億元多。田北辰稱，據其了解，港鐵於下月的鐵路事宜委員會將僅申請約150億元費用，比過去提及的165億元少，希望帶給立法會議員「驚喜」，爭取通過撥款。

沙中線紅磡站爆出工程問題，港鐵早前指加固紅磡站需20億元，田北辰說，港鐵將自行承擔該筆費用，估計會要求承建商禮頓負責，不會把成本轉介到車費上。他亦說，港鐵想辦法減少開支，讓原來的工程費用縮減，故將只需向立法會申請約150億元。

加固紅磡站20億 料港鐵追討禮頓

他續說，若撥款未能在今年6月前通過，有部分沙中線工程需要停工，或因而被承建商等索償，引致工程成本再增。他說對港鐵把政府撥款縮減至150億元感滿意，但仍會仔細看清當中有無與紅磡站醜聞相關的款項，會確保額外費用完全與紅磡站工程問題無關。