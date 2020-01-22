臥底警破倫敦金集團拘35人 涉騙5700萬

疑犯網上扮「美女經紀」噓寒問暖

警方去年初部署有關行動，派出一名臥底探員潛入數間倫敦金公司工作，以蒐集情報，掌握詐騙集團的運作模式，並調查目標人物於集團的角色。警方表示，騙徒透過社交媒體偽裝成「美女經紀」，對事主噓寒問暖，並展示自己透過投資倫敦金過奢華生活，以作游說。另騙徒又以隨機致電形式訛稱做問卷調查，以索取事主個人資料，其後再回電灌輸誤導的倫敦金投資資訊。騙徒收取款項後，會透過頻繁交易賺取佣金，或直接將款項轉至個人戶口作個人消費，同時向受害人提供一個虛構網頁，聲稱可檢查其戶口投資情况，但實際並無代受害人作任何投資。

警方前日展開拘捕行動，搜查全港53個地點，包括兩個位於觀塘及灣仔的辦公室，拘捕29男6女，年齡17至68歲，包括兩名集團主腦、董事、管理者及投資經紀，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢等罪，警方並檢獲交易紀錄、開戶文件及交易合約等證物。據了解，兩名主腦40歲，曾涉及2013年另一宗詐騙案被捕，該案現時仍在尋求律政司意見。

警方另於集團主腦及骨幹成員住所檢獲20萬元現金、價值逾100萬元的25個名牌手袋等。警方作財富審查後，凍結了22個相關戶口，涉款約1000萬元。警方正考慮充公兩個屬於被捕人、約值2000萬元的物業。

40人受害 六旬漢損失612萬

警方續稱，案件涉及40名事主，年齡20至71歲，被騙合共逾5700萬元，單宗損失金額由5000元至612萬元不等。警方分析稱，以20至29歲的事主損失金額最高，相信該年齡層的人不熟悉倫敦金投資，令騙徒有機可乘。

商業罪案調查科警司洪毅稱，倫敦金詐騙集團會掩飾為正當公司，增加調查難度，故警方罕有派出臥底深入調查。警方指出，倫敦金投資不受監管，投資風險高，呼籲投資者先向專業人士查詢，簽署授權書或文件前應留意條款細節。