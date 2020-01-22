海關巡邏艇沉沒 5關員墮海3死

案發時赤鱲角對開海面執勤

事發昨晚9時許，該艘海關淺水巡邏艇在沙洲以南、赤鱲角機場對開海面執行反走私巡邏任務時，懷疑撞到硬物後入水翻側沉沒，船上4男1女關員墮海。消防接報後派出蛙人到場搜救，先救起兩名墮海關員，並搜尋其餘3人。政府飛行服務隊亦派出直升機，聯同水警到場協助搜索。首先獲救兩名男關員清醒，由小艇送到東涌碼頭上岸，再由救護車轉送北大嶼山醫院治理。

警疑撞浮標或走私貨船

消防其後發現失蹤的兩男一女關員被困船艙，經一輪拯救後將3人救出，3人由小艇送到屯門慧豐園碼頭後，再由救護車送往屯門醫院搶救，部分人送抵醫院時臉色蒼白，要由救援人員施以心外壓急救，最終3人均告搶救無效不治。海關高層今日凌晨趕到醫院了解事件。水警正調查意外原因，不排除當時巡邏艇曾與海上浮標或其他走私貨船碰撞。

涉事巡邏艇2016年購入 內地製造

根據本報資料，海關於2016年以800萬元引入兩艘內地常州製造的淺水巡邏艇，以取代已使用17年的美國製同類艇。新艇以鋁合金製造，配有GPS系統、雷達、電子海圖及測深儀，設有6個座位，最多可載10人，每次行動最少出動5人，最前排的駕駛員需戴特製頭盔。該艇尾部配備兩台350匹馬力引擎，航速最高達每小時50海里，吃水量0.56米。

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