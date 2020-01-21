【Emily】白衣人圍毆 阿廷7‧21匿屯院避追殺令

阿廷當晚10點幾到元朗站，大概11點被白衣人圍毆，佢話去到醫院，已見到有唔少市民之前被白衣人打傷，佢到咗醫院後，元朗站再發生新一輪白衣人襲擊事件。無耐之後，涉參與襲擊事件嘅江湖人物「飛天南」亦昏迷送去屯門醫院，更一度傳出「飛天南」死咗。之後唔同人傳信息畀阿廷，傳到話黑社會周圍搵阿廷「報仇」。阿廷話佢同在場黨友好緊張，要不停換位匿埋，唔敢返落去急症室。阿廷話諗過報警，但對警方無信心，擔心同警察講，反而會被人知道佢匿埋喺醫院邊個位置。

翌日秘道離開 乘車赴立會

搞咗幾個鐘頭，喺醫院協助下，安排佢直入病房及接受治療。到咗翌日7．22完成初步治療，佢由醫院安排走秘密通道，乘搭私家車由屯門到立法會避一避。阿廷話，相信7．21當晚嘅江湖追殺令係真嘅。佢感謝當晚協助過佢嘅義務司機、醫護人員等。