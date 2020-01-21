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寵物店店主控虐畜 前員工願頂證

【明報專訊】網上瘋傳有人在寵物店虐狗的片段，警方至今接獲18宗投訴，當中有人認出自己所養的狗受虐，也有寵物店前僱員表明願頂證施虐者。大埔「御犬舍」寵物店女東主懷疑涉案被捕，被控以一項殘酷對待動物罪，案件昨在粉嶺裁判法院提訊，被告暫毋須答辯，獲准保釋至5月18日再訊，其間不得從事接觸動物的工作。

警方至今接18宗相關投訴

被告貝柳螢（28歲）報稱任職寵物美容師，昨在庭上戴着口罩，輕聲表示明白控罪。控罪指稱，被告於前年5月至去年10月間，在大埔翠怡花園「御犬舍」寵物店內，殘酷地打、踢、惡待一隻啡白色牧羊犬、一隻啡色柴犬，以及兩隻白色貴婦犬，或殘酷地將牠們折磨、激怒或驚嚇，導致該些動物受到不必要的痛苦。

控方表示，警方至今收到18名狗主投訴，有人在片段認出自己所養的狗受虐；有寵物店前員工願意頂證被告。控方申請案件毋須答辯，押後以待警方繼續調查，其間不反對被告保釋。

裁判官將案押後並准被告以1萬元保釋外出，其間不得離港，每周到警署報到一次，不得從事涉及動物工作、亦不得接觸涉事寵物店現任或前任僱員和顧客。

光顧10年熟客旁聽

案件昨日提堂時，光顧涉案寵物店10年的姓何熟客到庭旁聽，他在庭外稱觀看網上影片後，對愛犬情况有懷疑。

【案件編號：FLCC293/2020】

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