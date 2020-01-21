唐狗被劏面 拘村民檢鐮刀 「細路」暫由村民照顧 康復良好

涉案男子50歲姓馮，報稱裝修工人，涉嫌殘酷對待動物被捕，由探員帶署扣查。邊界警區重案組主管黃凱聰督察表示，兩歲雄性、居於蛇嶺村的流浪唐狗，上周三被發現頭部疑被刀割開，村民將狗帶到獸醫治理，警方3日後接獲報案，處理動物專案小組跟進，連日向村民蒐集資料，昨午拘捕涉案男子。

疑犯任裝修 常帶鐮刀騎單車出入

行動中檢獲一柄鐮刀，警方初步調查相信，被捕男子上周三中午用利器襲擊唐狗，其動機有待深入調查。據悉，被捕男子經常帶鐮刀騎單車在村出入，事發時曾有村民聽到他對唐狗破口大罵。有村民表示，唐狗在村內放養，性格溫馴，不少村民閒時會給牠食物，無法估計牠遇襲原因。

村民指唐狗溫馴 或有組織壞死

女村民Wing表示，上周三近深夜發現「細路」被斬傷，即帶牠到元朗獸醫診所，醫生為其清理傷口及縫針。其後她將細路帶回家照顧，牠已可以慢慢進食流質狗糧，昨日覆診後，醫生說牠康復進度良好，約6日後可拆線，但傷口可能會有部分組織壞死，要再檢查及處理。