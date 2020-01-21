港聞

港聞二

下一篇 上一篇

唐狗被劏面 拘村民檢鐮刀 「細路」暫由村民照顧 康復良好

【明報專訊】上水馬草壟蛇嶺村上周三（15日）發生虐狗事件，放養的唐狗「細路」被斬傷頭部，傷口由右眼延至鼻旁，經獸醫治理後，暫由村民照顧，康復進度良好。邊境警區重案組經連日調查後，昨午拘捕一名涉案男子，其犯案動機有待深入調查。

涉案男子50歲姓馮，報稱裝修工人，涉嫌殘酷對待動物被捕，由探員帶署扣查。邊界警區重案組主管黃凱聰督察表示，兩歲雄性、居於蛇嶺村的流浪唐狗，上周三被發現頭部疑被刀割開，村民將狗帶到獸醫治理，警方3日後接獲報案，處理動物專案小組跟進，連日向村民蒐集資料，昨午拘捕涉案男子。

疑犯任裝修 常帶鐮刀騎單車出入

行動中檢獲一柄鐮刀，警方初步調查相信，被捕男子上周三中午用利器襲擊唐狗，其動機有待深入調查。據悉，被捕男子經常帶鐮刀騎單車在村出入，事發時曾有村民聽到他對唐狗破口大罵。有村民表示，唐狗在村內放養，性格溫馴，不少村民閒時會給牠食物，無法估計牠遇襲原因。

村民指唐狗溫馴 或有組織壞死

女村民Wing表示，上周三近深夜發現「細路」被斬傷，即帶牠到元朗獸醫診所，醫生為其清理傷口及縫針。其後她將細路帶回家照顧，牠已可以慢慢進食流質狗糧，昨日覆診後，醫生說牠康復進度良好，約6日後可拆線，但傷口可能會有部分組織壞死，要再檢查及處理。

上 / 下一篇新聞

周日警身旁嗌咪腰斬 曾問警散場方向 警稱劉頴匡無叫停集會 片段證有
周日警身旁嗌咪腰斬 曾問警散場方向 警稱劉頴匡無叫停集會 片段證有
再有身分證放鏡頭前 警：不知是記者 立場：有表身分
再有身分證放鏡頭前 警：不知是記者 立場：有表身分
私隱專員黃繼兒：檢控權及調查權不足
私隱專員黃繼兒：檢控權及調查權不足
食環發信終止年宵花檔 社民連拒從
食環發信終止年宵花檔 社民連拒從
區諾軒涉「大聲公」襲警 警司：聲浪致耳痛耳鳴
區諾軒涉「大聲公」襲警 警司：聲浪致耳痛耳鳴
回應監警「半年未晤指揮官」 警：令人誤解無配合
回應監警「半年未晤指揮官」 警：令人誤解無配合
駱惠寧：國安機制長缺 外部肆意滲透 胡志偉：肇因中央不信港人
駱惠寧：國安機制長缺 外部肆意滲透 胡志偉：肇因中央不信港人
7．21半年集會 中年漢疑遭「私了」
7．21半年集會 中年漢疑遭「私了」
設監警委會被倡暫緩 東區區會促政府解釋
設監警委會被倡暫緩 東區區會促政府解釋
子彈流水塘遭票控 槍會質疑證物來歷
子彈流水塘遭票控 槍會質疑證物來歷
區選兩票落敗 素人提選舉呈請
區選兩票落敗 素人提選舉呈請
落敗選委未申報開支 測量師判社服令
落敗選委未申報開支 測量師判社服令
水上樂園未竣工超支14億 海洋公園：只剩4億現金
水上樂園未竣工超支14億 海洋公園：只剩4億現金
按年升12.7％ 臭氧濃度21年新高
按年升12.7％ 臭氧濃度21年新高
時代廣場街頭表演 官允永久禁制
時代廣場街頭表演 官允永久禁制
龍鼓灘村民反對填海 劉業強：未定支持否
龍鼓灘村民反對填海 劉業強：未定支持否
科技園新設施啟用 支援AI、機械人
科技園新設施啟用 支援AI、機械人
創新斗室料提早完工
創新斗室料提早完工
專欄：經濟低迷是創業良機？／文：章濤
專欄：經濟低迷是創業良機？／文：章濤
中大獲2000萬研嬰腸菌
中大獲2000萬研嬰腸菌
港航遭判令還債2億
港航遭判令還債2億
寵物店店主控虐畜 前員工願頂證
寵物店店主控虐畜 前員工願頂證
美容醫否認非禮病人 稱事主曾送13個心
美容醫否認非禮病人 稱事主曾送13個心
稱售票機故障 職員收現金落格
稱售票機故障 職員收現金落格
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】食店聯盟召集人入公民黨 盼「光復飲食界」 擬參選立會
【Emily】食店聯盟召集人入公民黨 盼「光復飲食界」 擬參選立會
【Emily】白衣人圍毆 阿廷7‧21匿屯院避追殺令
【Emily】白衣人圍毆 阿廷7‧21匿屯院避追殺令
【Emily】CY問「要唔要內地客」 南區議員邀下周旁聽
【Emily】CY問「要唔要內地客」 南區議員邀下周旁聽
【Emily】工聯見財爺 何啟明倡消費券放電子錢包
【Emily】工聯見財爺 何啟明倡消費券放電子錢包
【Emily】梁美芬郭榮鏗司法Panel齊冧莊
【Emily】梁美芬郭榮鏗司法Panel齊冧莊
【Emily】柯創盛「扮師傅」寫揮春
【Emily】柯創盛「扮師傅」寫揮春