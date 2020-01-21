專欄：經濟低迷是創業良機？／文：章濤

我認為，從來都沒有所謂的創業良機，因為創業與否，是個性而非能力。

記得2003年時，香港因SARS爆發而一片愁雲慘霧，我那時卻經常應不同機構邀請分享創業心得，鼓勵人利用網絡資源創業。不過同樣是經濟低潮期，現在的我就絕不會再做此事。事關兩次情况完全不同，十多年前，大家根本不了解網絡世界發生的事，有心人可憑藉在資訊落差中的少許優勢殺出一條血路；反過來，今日資訊透明度極高，雖然同樣可將手上商品、服務放在網上出售，但要突圍而出，就要考慮到編程、拍攝、宣傳等一連串工作，要有比往日高出不知多少倍的綜合能力，方能達至相近效果，從前一個人能做到的事，今日或許就需要一個小團隊和背後一堆配套才可成事。加上現時監管機構對現金流控制的力度之大，哪怕是在PayPal辦帳號、銀行開戶口，都比以前難。

需比以前更大決心 個性是關鍵

正因時代轉變，今天的創業者面對逆境、不確定性的決心亦要比前人更大。而在此一環境仍敢於嘗試，這種人體內必定流着「創業」的血，會視過程中的困惑、不確定為自然。假如你一方面想創業，一方面又會為眼前的不確定議而不決，被心情影響判斷和行動，那抱歉，閣下恐怕不太適合創業。

創業多數不是一蹴而就，但只要起步後不放棄、一直嘗試和創新，總能走出一條路。正因如此，創業者必須具備這種能在不確定中應對自如的個性，方可熬過中間相當消磨意志的過程，走到最後。

作者 章濤（UDomain 集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]