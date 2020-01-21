科技園新設施啟用 支援AI、機械人

AI Plug集合AI企業 促進業務配對

人工智能是近年熱門創科項目，科技園公司設立佔地5000平方呎新設施AI Plug，集合開發人工智能方案的企業，提供技術支援，以縮短產品開發周期，並促進業務配對及技術應用，同時亦為有意認識AI的企業管理人員、在職者、學生等提供培訓。

由於AI研發需大量雲端運算能力，科技園人工智能及機械人技術平台及精密工程總監霍露明透露，AI Plug與多家雲端服務供應商合作，包括AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、華為雲、阿里雲等，會員可以優惠價使用有關服務。

RCC 2.0開放式實驗室 設水刀切割機

「機械人技術促進中心2.0（RCC 2.0）」則建基於2017年底開幕的RCC 1.0，RCC 1.0只有4000方呎，容納5個單位做機械人技術方案前期研發、組裝、測試等。科學園稱新中心佔地2.5萬方呎，可容納16個單位，提供開放式間隔設計的「靈活實驗室」，用家可按需要擴充；又提供「製造實驗室」，設3D打印機、激光及水刀切割機、機械臂等，可製作金屬、塑料及電子零件原型，協助開發產品。

開發智能倉庫方案的「精銳動力科技」從RCC 1.0轉至2.0使用服務，首席執行官周定漢表示，智能倉庫方案需以機械人協助搬運貨物，要更多空間測試，新中心可按項目需要增減空間，更有效控制成本。他們亦會利用「製造實驗室」的儀器製作測試用零件，中心可一站式應付開發需要。

初企：更多空間測試製件 助撮合伙伴

力揚企業正開發「智能實驗室」，冀將實驗室設備模組化，提高做實驗的效率。該公司銷售工程師陸肇元表示，RCC 2.0為他們「撮合」合作伙伴，共同開發新項目。

明報記者