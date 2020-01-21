龍鼓灘村民反對填海 劉業強：未定支持否

劉稱視乎政府如何增建道路等

龍鼓灘村民在會議前到政府總部外請願反對填海。身兼龍鼓灘村代表的經民聯劉業強稱，對政府提出在龍鼓灘填海有保留，村民不希望家園變工業園，政府早前承諾會興建隧道出入康寶路以減輕村口交通負苛，卻未有兌現。他說將視乎當局如何增建道路及改善區內空氣，才決定是否支持，若村民反對，他亦會反對。

工聯會麥美娟關注屯門西地區發展作住宅後，將為屯門帶來沉重交通負荷。民建聯梁志祥關注龍鼓灘填海工程會否影響「龍脈」及風水。

發展局長黃偉綸稱理解龍鼓灘村民的關注，當局會研究擴建龍門路，未來屯門至赤鱲角連接路亦會開通，並會推展11號幹線工程，相信可改善區內交通。

他又說，屯門西重新規劃後，內河碼頭用地可作住宅用途，並會有相當部分發展公營房屋，且可與屯門西的工業用地有合適分隔。他預計屯門西一帶可容納5萬至7萬就業人口，龍鼓灘填海後亦可重置新界新發展區受影響的棕地作業。