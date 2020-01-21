按年升12.7％ 臭氧濃度21年新高

環署：粵港澳將展3年研究

環保署昨回應稱，本港臭氧濃度仍呈上升趨勢，又稱此乃區域問題，粵港澳三地政府將共同開展為期3年研究，以深入了解大灣區內形成臭氧的污染物來源、成因及跨區域傳輸特性。發言人稱，近年本港臭氧濃度上升，原因之一是本地車輛減少廢氣排放，以致少了污染物與臭氧產生化學反應，令臭氧濃度偏高。

健康空氣行動回顧去年本港空氣質素，發現全港臭氧濃度不但見新高，過去4年更是連續上升，當中以西部地區升幅較顯著，估計與區域污染加劇有關。

環保署資料顯示，臭氧是光化煙霧的主要成分，除了影響能見度，亦影響呼吸系統，在高濃度臭氧環境下做一至兩小時劇烈運動，呼吸系統會感不適。

連升4年 環團：排除天氣因素

路邊空氣方面，去年微細懸浮粒子（PM2.5）及二氧化氮水平雖然按年輕微下降，但仍較世衛標準分別高出1.5倍及95%。

健康空氣行動高級社區關係經理龍子維稱，本港臭氧濃度連續4年上升，「已可排除天氣因素影響，可以肯定出了問題」，但政府未有推出應對措施。

健康空氣行動行政總裁馮建瑋稱，由於臭氧是由二氧化氮及揮發性有機化合物（VOC）產生的次生污染物，政府必須加強研究臭氧在香港及鄰近區域大幅增加的原因，盡快制定減排措施。