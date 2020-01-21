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水上樂園未竣工超支14億 海洋公園：只剩4億現金

【明報專訊】海洋公園資不抵債，向政府申請撥款106億元以落實「全新定位策略發展計劃」，昨交立法會經濟事務發展委員會討論。海洋公園行政總裁李繩宗透露公園只剩4億元現金，預計足夠營運至今年底；另水上樂園尚未竣工，已花37億元，比初時預計開支約23億元多出14億元。商務及經濟發展局長邱騰華稱想過不少方案，包括拆園及賣園，但認為最好方案是投資及繼續營運。

主席：小修小補時間已過去

民建聯周浩鼎稱106億乃「天文數字」，很難支持。他問可否考慮短期救急，先讓海洋公園「活」過明年，之後再談改革。邱騰華稱公園的難關不止在繼續營運，更要展望將來，若不能吸引訪客，問題仍未能解決。公園主席孔令成表示「小修小補的時間已經過去」。

公民黨楊岳橋問邱騰華是否滿意園方管理層，邱說無直接管理公園，但看到管理層盡了最大努力。新民黨葉劉淑儀說公園的計劃只是「空中樓閣、紙上談兵」，未能擔保落實計劃是否便能讓公園起死回生，又問公園現金儲備。海洋公園行政總裁李繩宗稱公園有4億現金，孔令成補充現金足夠維持公園營運至年底。葉太回應：「This is a failed business.（這是失敗的生意）」

民主黨胡志偉稱公園推遲債務，將來連本帶利欠債更多，質疑如何收支平衡。公園副主席劉鳴煒說，若獲批106億元，將來轉型能存儲備及還款，「唔使返嚟呢度（意指不用再向立法會申請撥款）」。

邱騰華稱曾想過清拆或賣公園

邱騰華說，政府也有想過不同方案，「是不是拆了它最有效？聽到很多議員希望保留公園；是不是賣了就可算數？問題是這個情况，基本上現在財政困難，我相信不會有一個很吸引的商業價值去做這件事」。他說基於公園往績，有空間投資繼續營運。

公民黨譚文豪、新民黨葉劉淑儀、人民力量陳志全、議會陣線毛孟靜、實政圓桌田北辰表明不支持一筆過撥106億元；周浩鼎稱難以支持；朱凱廸則稱無能力判斷，但認為估計太樂觀。

泛民建制皆有人不撐撥款百億

譚文豪動議應撤換公園董事局及暫緩還款期5年，最終以5票贊成、8票反對、1票棄權被否決。旅遊界姚思榮動議公園應進一步交代如何有效運用撥款，結果7票贊成、5票反對獲通過。葉劉淑儀動議記名表決「本委員會是否支持海洋公園全新策略性定位計劃」，獲7票贊成支持、5票反對。

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