區選兩票落敗 素人提選舉呈請

指對手威嚇選民 支持者未按時交文件

入稟狀提及，選舉期間楊家安的宣傳單張稱獲36人支持、大部分為村代表，但未在限期內提交其中9人的支持同意書。而楊家安在選舉日早上，疑在禁止拉票區與選民擁抱握手，票站主任提醒後，楊一方反指票站主任偏頗，甚至威嚇羅庭輝及現場選民「你而家想曬馬呀？」另有選民向羅講「加油」，有楊一方的人稱「呢條八婆同嗰條友講加油，跟住睇吓佢住邊╳度」。

入稟狀又稱，當晚一個點票站中羅庭輝領先楊家安約200票時，逾百名穿白色T恤的人，在點票站外稱「如果一號贏，我哋就落閘鎖門，要打╳佢同嗰班職員」，令人回想元朗7．21事件。

入稟狀並謂，當晚楊家安的支持者、村代表黃梓任獲准獨自一人進入點票站內位於禁止逗留區的洗手間，而選票儲存在洗手間旁。票站主任裁定為有效的問題票，不少都是蓋了多於一個印或在圓圈外蓋印，應為無效票。入稟狀強調，因兩人僅相差兩票，若非上述異常情况，可能選舉結果並非楊家安當選。