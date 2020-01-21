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子彈流水塘遭票控 槍會質疑證物來歷

【明報專訊】水務署去年接獲投訴，稱在城門水塘附近山坡出現大量霰彈槍的子彈彈珠、子彈彈塞和飛靶碎片，或會污染水源。經調查後懷疑射擊殘餘物源自荃灣荃錦公路的香港槍會。香港槍會早前否認一項「放置物質於水務設施內」傳票控罪，昨在西九龍裁判法院開審。水務署人員供稱，巡查期間目睹有彈塞及碎片散落在引水道及山坡上，惟辯方質疑呈堂射擊殘餘物「來歷不明」。

水務督察稱現場檢 被指非即日拍照

控方昨傳召水務署助理水務督察梁子聰作供，他稱去年3月20日曾到城門水塘附近的集水區及引水道蒐證，目睹子彈彈塞、彈珠浸於引水道，橙色的飛靶碎片則散落在山上斜坡，遂蒐集為證物，他和同事即日把證物帶回水務署辦公室拍照。

辯方盤問稱，呈堂的射擊殘餘物照片並非在引水道現場拍攝，且根據電腦資料，照片檔的拍攝日期為去年3月22日，而非3月20日，質疑梁的口供前後矛盾，認為證物來歷不明，混雜了「其他東西」。梁不同意，強調他從現場檢取證物，但已忘記何時拍照。

辯方問梁子聰，引水道距離城門水塘逾7公里，為何會擴大蒐證範圍。梁子聰稱，範圍非由他決定，當日由水務署供應及保養小組帶路。

另一督察：嘭嘭聲後飛靶碎掉水

另一名水務督察何慶佳供稱，去年7月23日帶領承建商工人清理山坡碎片及垃圾，其間聽到「嘭嘭聲」槍響，有小量橙色飛靶碎片從空中掉下，跌至引水道的水底。

據控辯雙方承認事實稱，在水塘附近的引水道及大欖郊野公園附近，香港槍會是唯一獲警務處批准進行射擊活動的地方。案件押後於本月31日續審。

根據第102章 《水務設施條例》第30（1）條，任何人放置、或導致或容許放置任何固體或液體，而放置的方式或地方使該固體或液體可能跌落或被冲入或帶入構成水務設施部分的水中，即屬犯罪，最高可罰款5萬元及監禁2年。

【案件編號：WKS15329/19】

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