設監警委會被倡暫緩 東區區會促政府解釋

民政署指牴觸職能 議員質疑警施壓

東區民政事務處早前去信當區主席黎志強、副主席趙家賢，稱經初步研究，認為委員會名稱及職權範圍部分內容與《區議會條例》第61條、即區議會職能有牴觸，建議暫緩委員會會議再作研究。

區會秘書：審慎起見非受壓

黎志強昨稱，為了有官方會議紀錄，故運用主席權力召開區議會特別大會，他說原邀請民政事務總署法律顧問，惟對方回應稱不會派員，東區民政專員因另有會議未能出席；區議會秘書則有出席會議。

東區區議員古桂耀在會上質疑，委員會未能成立是否與警方施壓有關，區議會秘書稱並非受壓，而是委員會較新、以往從未成立，故審慎起見、冀確認其合法性才繼續。討論過後，黎志強稱決定不改職權範圍，並以東區全體區議員名義去信政府，要求給予明確答覆、以至給予政府的職權範圍版本，「睇我哋食唔食得落」，冀政府本周五前答覆，否則會有下一步行動。區議會料於2月3日再召開會議，視乎民政總署答覆，決定下次召開特別大會抑或委員會會議。

民政事務局長劉江華昨被問到民政事務專員在區議會離席安排時稱，專員、政府部門有自己判斷，要視乎動議是否涉侮辱、或是否符合法例，才會採取行動，一切均是現場決定。至於有否統一指引，劉稱若動議不符法例，政府人員不適合在場，若在場時有區議員辱罵官員，官員可判斷是否離席。