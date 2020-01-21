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駱惠寧：國安機制長缺 外部肆意滲透 胡志偉：肇因中央不信港人

【明報專訊】中聯辦主任駱惠寧昨在《人民日報》撰文，支持港府建立和完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，稱若國家安全體制機制「長期缺位」，外部勢力就能無所顧忌滲透破壞，衝擊和破壞一國兩制。民主黨主席胡志偉稱，駱所指的國安問題是中央不信任港人引起，強調中央和港府不願聆聽民意，令社會無法透過政府解決政治困局，造成今天局面。

駱：加強憲法國情教育 增民族認同

駱惠寧以「推動香港一國兩制事業行穩致遠」為題撰文，引述國家主席習近平訪問澳門時指出「愛國主義教育茲事體大」，駱認為這一點對香港同樣重要，指香港社會各界堅定支持政府和辦學團體，加強青少年的《憲法》、《基本法》和國情教育等，強調要不斷完善一國兩制下的香港教育制度，「增強青少年的國家意識和民族認同」。

駱惠寧表示，回歸以來，維護國家主權安全和發展利益，是香港和澳門的憲制責任和政治要求，稱將一如既往支持港府建立和完善維護國家安全的法律制度和執行機制，並強化執法力量，「着力補齊香港一國兩制制度體系的突出短板」，更好維護國家主權、安全、發展利益和香港長期繁榮穩定。

胡：普選沒兌現 港人感港府「傀儡」

胡志偉說，駱惠寧所講的國安問題，是中央不信任港人引起，2008年港人對身為中國人的滿意度創新高，但12年間變成今日局面，「難道中央和港府不用負責？」他強調，港人只是要求中央兌現基本法給予港人普選的承諾，但港人得不到中央的兌現，令港人認為港府只是中央的傀儡，「中央為港人揀選的4任特首，4個都好可怕」。

周浩鼎：多國高調干預 駱提醒國安

民建聯副主席周浩鼎表示，過去一段時間包括美國在內，多國高調干預香港內部事務，駱的文章是提醒大家要維護國家安全，「這是有需要的……亦是好正常」。周續說，大部分港人都明白一國兩制下香港是中國的一部分，但仍有少數極端分離分子舉港獨旗，反映香港的國家憲法教育不足，認同駱的說法，需加強憲法和基本法的教育。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕國家安全 駱惠寧

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