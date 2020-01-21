區諾軒涉「大聲公」襲警 警司：聲浪致耳痛耳鳴

兩度求診 診斷急性聽力受損

控罪指被告區諾軒（32歲）於去年7月8日凌晨約零時30分，在油麻地彌敦道與登打士街及咸美頓街交界，襲擊警員關志豪及警司高振邦。

高振邦戴上警察委任證上庭作供，他說當晚到場處理傳媒事宜，區在他右邊身旁以揚聲器向他叫喊；高曾要求區降低聲浪，但區以粗言穢語回應。高說揚聲器聲量大，令他耳部不適，他再要求區「唔該唔好將大聲公推埋我耳仔度」，但區繼續叫「點解呀？」、「見指揮官」。庭上播放警方錄影片段，顯示兩人對話期間，高曾用右手推開區的揚聲器。

高振邦的醫療報告顯示，他分別於7月9日及17日求診，聲稱右耳感痛楚，事發兩日後痛楚更甚，有間歇耳鳴及聽到「噼啪」聲，影響睡眠及致他煩躁不安，經聽力測試後診斷為急性聽力受損。兩次覆診後，耳鳴、「噼啪」聲和耳痛症狀已消退。

警員稱三度被罵「毅進仔」

涉案機動部隊警員關志豪報稱遭區諾軒以揚聲器打盾牌。關供稱，區與立法會議員譚文豪當日站於警察防線前方，要求與指揮官對話，警方推進時區情緒激進，對他叫喊「毅進仔」三次，並以揚聲器的咪高峰敲打其長盾三次。

關認為區「指名道姓」罵他「毅進仔」是有意針對他，關當時受驚，「唔認為當時係議員嘅被告做出咁嘅行為」，亦擔心區提升武力，衝擊其防線。辯方稱，關在7月9日的口供沒提過受驚和擔心區提升武力，質疑他從沒受驚。

警方錄影片段顯示，站於關左前方的記者險跌倒。關稱當時見不到，因焦點放在「前方」，他對「左前方」的事不清楚。辯方假設問，若得悉記者險跌倒，關會否停止推進，關相隔5秒後答「會」，亦同意被告當時是想引起他注意，叫他停止推進。關稱警方當時繼續推進是奉指揮官命令。聆訊今續。

【案件編號：KCCC2558/19】

（反修例風暴）