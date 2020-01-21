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食環發信終止年宵花檔 社民連拒從

【明報專訊】社民連在維園年宵設兩個攤檔售花，並佈置反修例展版宣傳。食環署前晚稱宣傳品與所售物品無關，要求拆除，社民連未有依從，署方昨午再度發信，要求社民連關閉檔口。社民連主席吳文遠斥署方未有派員到場聽取解釋，雙方經電話協商後，今早會再開會商討解決方案。

今早再開會商討

社民連攤檔擺有約10盆仙人掌和桂花，另有一桶十數枝劍蘭、滿天星等花卉，旁邊寫有花語及價錢牌。檔口其餘位置設有反修例運動時序展版及巨型警棍模型。

食環署人員前日發信，稱社民連檔口的宣傳展板與所售貨品無關，要求拆除，否則署方可隨時「拆檔」。社民連副主席黃浩銘稱，檔口所售花卉的花語，均是港人於反修例運動中展現的情操，強調展板與貨物絕對有關，社民連堅持立場，不會清拆展板。

食環署昨午再發信，稱由於社民連違反《2020年宵市場特許協議》第二附表第一條，且未有糾正，遂要求社民連於昨午3時前關閉檔口。吳文遠等人一度前往食環署維園辦事處，要求署方派員聽他們解釋。至昨午5時許，吳獲食環署行動組衛生總督察致電回覆，同意今早再會面商討。

翻查《協議》條款，去年條例列明檔主不得使用准許範圍作合法經營業務以外的其他用途。今年條例有輕微改動，檔主只可「純粹為了該活動經營售賣及推廣准售商品的業務而使用准用範圍」、不得使用該範圍作其他活動。

（反修例風暴）

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