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私隱專員黃繼兒：檢控權及調查權不足

【明報專訊】政府現正檢討《個人資料（私隱）條例》，計劃設立「強制資料外泄通報機制」，要求資料使用者為所收集的個人資料定下保留時限，及提高違例罰則等。立法會政制事務委員會昨就此討論，個人資料私隱專員黃繼兒稱，最近半年資料外泄事件，顯示專員的權力包括檢控權及調查權等不足或過時；修例時亦要考慮對其他人權的約束是否合乎比例。

建制派被起底

質疑政府有內鬼

經民聯梁美芬在會上關注最近很多警員和建制派中人被「起底」，質疑是否涉及過去選民資料失竊事件及政府是否有「內鬼」。政制及內地事務局長聶德權稱，警方已跟進選民資料失竊事件，目前未有進一步消息。

多名民主派議員關注日前再發生警員把記者身分證展示於直播鏡頭前的事。民主黨林卓廷批評有關警員完全無視記者私隱；公民黨陳淑莊說，兩次警員泄露記者身分證資料事件相隔極短時間，質疑警方是否未有理會個人資料私隱專員公署的提醒，及署方會如何跟進。

兩涉記者資料

泛民質疑警無視公署

黃繼兒說，前日警員泄露記者私隱的案件與上次「有點不同」，「今次我知道警方澄清了，今次沒有直播」。他說會把兩宗事件一併處理，而由於正在調查，不可詳細評論。對於早前警員在大埔展示記者身分證的事件，黃繼兒稱公署於事發翌日已去信警方要求回覆，警方已回覆更詳細內容，涉及內部調查，公署正待警方進一步回覆。

（反修例風暴）

相關字詞﹕立法會 起底 私隱條例

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