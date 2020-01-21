再有身分證放鏡頭前 警：不知是記者 立場：有表身分

警稱不知正在直播

香港記者協會發聲明批評警員持續打壓及傷害新聞工作者，並予以嚴厲譴責，同時要求警方交代於鏡頭前展示記者個人資料的原因。香港新聞行政人員協會發聲明，要求當局解釋針對記者的行動，協會對所有暴力予以強烈譴責。

警方前日在金鐘截查多人，包括網媒「立場新聞」記者，其間有警員向鏡頭展示該記者的身分證，歷時近一分鐘。郭嘉銓昨接受港台《千禧年代》電話訪問時解釋，由於記者沒穿反光背心，警員最初不知道對方是記者，亦不知道正在直播，稱記者被截查時「唔係好合作」。他說得知私隱專員公署會調查事件，警方會配合。立場新聞回應稱，事發時記者一直有佩戴記者證，被截查前有表明身分及工作機構，「立場」將協助記者向警方投訴。

向記者群噴椒 警：誤中

前日中環集會後有示威者在旺角堵路，警民衝突期間，有防暴警察向行人路上正後退的記者施放胡椒噴霧，一名港台記者需到醫院洗眼診治。郭稱警員以胡椒噴霧驅散人群時「誤中」記者，警方「當然不想發生」。

港台發言人稱，記者配合警方要求離開，警方卻突然向記者噴胡椒噴劑，是不合理武力，要求警方解釋及嚴格約束前線。

（反修例風暴）