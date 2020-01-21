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周日警身旁嗌咪腰斬 曾問警散場方向 警稱劉頴匡無叫停集會 片段證有

【明報專訊】周日（19日）在中環發起「天下制裁」集會的民間集會團隊發言人劉頴匡前晚被捕，警方指他違反集會「不反對通知書」的條款。警方昨日稱劉頴匡「由始至終」沒有按警方指示腰斬集會，又故意刁難在場便衣警員，導致4名便衣警被示威者襲擊。從新聞片段所見，劉頴匡不止一次在便衣警員身旁高聲「嗌咪」宣布終止集會，並問警員群眾該向哪個方向離開。連同周日的集會，警方本月已至少兩次腰斬已獲批准舉行的遊行或集會，有人權組織批評警方不尊重集會自由。

明報記者

警方港島總區高級警司（行動）吳樂俊昨接受港台節目《千禧年代》問訪時稱，警員被襲擊一案由港島區重案區跟進，未拘捕任何人；4名受傷警員中，昨早仍有兩人留院，各人傷勢包括頭皮裂傷、手指骨折等。

警：遇襲警與劉早有接觸

主辦方：持咪督察新調任

周日集會在中環遮打花園舉行。吳樂俊昨稱，集會開始後有人在附近堵路及破壞，警民關係科人員多次要求主辦團體派糾察阻止，「明顯他們沒有能力控制在場人士」，因此警民關係科便衣警員要求主辦方終止集會。他說，遇襲警員在過去兩周與劉頴匡及其團隊不斷溝通接觸，劉「無可能不知道他們是警察」。吳又說，劉頴匡「由始至終都無（話腰斬集會）」，而其中一名便衣警員曾展示委任證。

翻看當日新聞直播片段，一名便衣警員要求劉頴匡終止集會，劉同時要求該警員出示委任證，擾攘一段時間後，有圍觀者開始起哄，其間劉頴匡宣布：「他要我們解散集會，我們就解散，我們就向東面解散。」此時現場有人繼續質疑便衣警員身分及推撞，劉頴匡再高叫向群眾說便衣警員已向他出示委任證，繼而大聲嗌咪說：「我𠵱家宣布終止集會。」

民間集會團隊另一發言人李晉希稱，劉頴匡前晚被送往灣仔警署，劉與律師見面後，警方稱劉另涉一項「阻差辦公」。

李晉希稱經事後了解，在場3名警民關係科便衣警員中，持咪的督察為新調任，事前未曾與民間集會團隊見面，其身旁兩名便衣警則曾「偶有出現」。

本報曾經向警方查詢有關警員是否新調任，直至截稿前未獲回覆。

警屢腰斷集會 團體批違人權

民權觀察成員王浩賢稱，根據歐洲人權法院案例、聯合國人權事務委員會的建議等，警方有「正面責任」協助集會和平進行，即警方有責任區分示威者是否和平，並制止不和平的行為，不應因少數人鬧事而終止整個活動。他不同意警方把制止違法行為的責任推到主辦團體身上，又稱警方在過去數次集會，因個別事件而停，是不符合尊重集會自由的人權準則。

警察員佐級協會主席林志偉向會員發信稱，周日集會的主辦團體破壞與警民關係組的合作和互信關係，質疑團體是無能力抑或不希望維持集會和平，並予以嚴厲譴責。

（反修例風暴）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

相關字詞﹕民權觀察 集會自由 吳樂俊 劉頴匡

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