【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府

Ronny呢番話引嚟民主派留言回應，話成個政府先係無智慧。工黨主席郭永健話特首林鄭月娥「連政客都不如」。民主黨副主席羅健熙亦留言話，「政治智慧？都好難低得過你（湯家驊）同林鄭成個政府」。羅健熙話Ronny無自知之明，仲好意思講香港政客無智慧。

話港政客無細諗

點令一國兩制持續

Ronny喺文章話，曾經有一個西方國家領事同佢講，自己走遍世界各地，從未見過好似香港嘅政客咁，缺乏政治智慧。Ronny聲稱啞口無言，唔識點樣為香港政客辯護，佢都覺得好多香港政客受過高等教育，亦係資深專業人士，「說他們沒有腦袋實是太冒犯了，但有時他們的行為又確實難令常人理解」。

Ronny重申，從政者要有政治抱負同理想，反問香港政客有咩抱負，「是爭取民主、爭取落實一國兩制，還是要令香港永無寧日、一國兩制全面失敗……」Ronny質疑從香港政客嘅言行表現嚟睇，佢哋無細諗點樣可以令一國兩制持續，令香港嘅核心價值同自由得以永久受到保障等問題。