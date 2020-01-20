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港聞
2020年1月20日星期一
港聞二
警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭
記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解
參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感
大埔警署被擲汽油彈
油尖爆竊新高 警：示威致破窗效應 議員批「無人巡邏」 斥警倒果為因
破窗效應：社區問題沒修正 鼓勵仿效
民調：三成市民曾吸入催淚彈不適
和你steak團年：年輕人不是no stake
長者情緒受困求助增 半年增41％
武漢禁售活禽 離市須測體溫 港專家料病毒已四散 其他省市恐陸續現確診
高拔陞：500隔離病牀候命
再兩虐狗片流出 腳踢扯尾半天吊
西九站違契圍封公共空間3個月 地署稱適時跟進 港鐵：已重新開放
少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈
房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居
陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔
躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉
載客鐵騎撼垃圾車尾 一死一危
私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕
保時捷撞舖 司機拒吹波就逮
自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶
初版五官拼圖效果不佳 「拼得好也要天分」
尊子漫畫
【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府
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