自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶

明報記者 薛偉傑

樹原控股有限公司共同創辦人謝樹華、羅敬芷表示，他們在2011年創業，開設公司為客戶設計網頁及手機應用程式。2017年，他們與一批本地插畫師合作，首次推出「點樣OrderLOOKs」（www.orderlooks.com）網上平台。用戶先在平台上選定表情豐富的漫畫造型，其中大部分是Animated Gif，再上載相片，插畫師會將用戶臉孔畫成漫畫，並將這個漫畫化頭像整合到用戶選定的漫畫造型中。用戶可以在3至5個工作日後透過平台收貨，收費每幅150元。

不少商界人士會光顧平台，增進客戶對自己的印象，尤其是從事銷售的工作者。其中日本某大打印機生產商的香港分公司，一共為100餘名員工購買了這種漫畫化圖像，每名員工3至5款。此外，亦有一些從事保險和直銷工作或者準備結婚的人士光顧。

這模式的缺點是等候時間較長，2018年底他們又構思「整樣PingLOOKs」。這個方案是以一部平板電腦和軟件作為即影即有裝置，協助一般商戶和普通人即場快速地製作自己的sticker。

用戶先在手機下載和安裝「整樣PingLOOKs」的手機App，然後選定漫畫頭像髮型，再用自拍並將相片疊加到漫畫頭像中空的臉孔部分，整合成真人五官加漫畫化髮型、身軀和動作。

最後，用戶在手機開啟「整樣PingLOOKs」的App，掃描該裝置畫面上的QR Code，那個真人五官加漫畫化身軀的sticker就可以在其WhatsApp戶口內使用。

4000元出租裝置數小時

「整樣PingLOOKs」在去年9月開始以租用模式推出，通常每次出租該裝置2至3小時，收費3000多至4000多元。漫畫造型方面，該公司有現成款式可選，亦會為客戶度身訂做。

若客戶有特別要求，公司亦會盡量協助。例如，有客戶主要拍攝多人合照而非單人照，鏡頭要闊一些，該公司便會在該裝置的自拍鏡頭位置加裝一個魚眼鏡（廣角鏡）。又有些戶外活動要晚上舉行，公司便提供多一支坐地的補光燈給客戶。

暫時來說，顧客大多數是企業，在周年紀念、團年飯、聖誕、新年活動中搞氣氛。

謝樹華表示，企業客戶願意付款租用，其中一個原因是，公司願意根據客戶要求，例如使用其公司商標等，來設計多幾個合照stickers。此外，在公司活動中，如果每個人都各自埋頭在手機上設計sticker，亦予人很冷漠的感覺，欠缺了團體活動的熱鬧氣氛，反而大家排隊使用該裝置，才顯得有現場遊戲氣氛。

不過，他亦強調，正因此，「整樣PingLOOKs」的使用流程必須設計到易用和快速，每個人在一兩分鐘內就製作完自己的sticker，大家才願意排隊等候。雖然宣傳不多，但該裝置的預訂已經排到3月。他們表示，自拍、印相及電郵相片Photo Booth，租用2至3小時的租金也要3000至4000元。因此，他們認為，該公司收取的租金並不算特別高。

未來，該公司將會加強宣傳「整樣PingLOOKs」。除直接聯絡品牌企業，還計劃和公關、製作公司、婚禮策劃師、婚宴場地、廣告代理商等合作。公司會參加婚嫁展覽，以直接接觸準備結婚的新人。

盼奧運年與商場品牌合作活動

另外，今年是奧運年，相信多個商場及運動品牌稍後都會搞活動，公司亦希望和商場及運動品牌合作。例如，消費者只要在商場內消費達到指定數目，就可以免費玩一次「整樣PingLOOKs」，製作自己運動的漫畫化sticker。這樣便可以刺激消費，協助商場內的租戶做多一些生意。「我們現在已經畫緊各種運動的漫畫造型」，謝樹華笑說。他認為，所有節日和大型活動都用得着「整樣PingLOOKs」，而到2022年，因為有世界盃足球賽和亞運會，又可以效法今年奧運會的模式重做一次。