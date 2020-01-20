私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕

新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員一連兩日展開反酒後駕駛及反超速行動，至昨晨5時許，一輛私家車駛經荃灣路路障時沒按指示停車並加速逃去。警員隨即追截，車輛駛往荃青交匯處、海興路迴旋處，其後再駛上荃灣路及屯門公路，多次失控撞向路邊石壆。

涉無牌無保險 車內檢牛肉刀

私家車駛至屯門公路近深井因輪胎損毁及飛脫停下，司機落車逃跑，由趕至警員制服。警方在車廂檢獲兩柄牛肉刀，經初步調查，以涉嫌藏有攻擊性武器、未獲授權而取用運輸工具、危險駕駛、無牌駕駛及無第三者保險下使用車輛被捕，由警車帶署扣查，案件由荃灣警區刑事調查隊跟進。

新界南兩日6男涉酒駕被拘 7車改裝遭扣

另外，警方於兩日的行動中，一共要求716名司機做酒精呼氣測試，其中6名男子未能通過測試，涉嫌酒後駕駛被捕，當中一名44歲的男子亦涉嫌阻礙警務人員執行職務及未能提供呼氣樣本而被捕。6人已獲准保釋候查，將於2月中旬向警方報到。行動中，7輛懷疑非法改裝私家車被扣查，已被送往車輛扣留中心檢查。