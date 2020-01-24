躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉

海關約於一個月前發現，走私集團以躉船於香港水域邊界附近範圍作為海上分貨點。經深入調查及部署，上周五晚派出約100名關員，出動高速截擊艇、淺水巡邏艇及區域巡邏船，於香港西水域監察調查，發現4艘躉船被拖船拖到龍鼓洲對開海面後，船上燈光突然全部熄滅，有人迅速將凍肉轉移到停泊於對面的漁船及貨船。海關人員認為時機成熟即展開圍捕，截獲兩艘接載貨物、準備轉運至內地的漁船及貨船。

拘30人 檢146噸凍肉

行動中，在接貨船及4艘躉船合共檢獲146公噸凍肉，包括雞翼、雞腳、豬手、豬扒及豬內臟等，市值約510萬元，相信凍肉分別來自美國、西班牙、巴西及葡萄牙。船上共拘捕30名男子，年齡由26歲至63歲，當中25人為本地人。

港口及海域科海域突擊及策略規劃組指揮官黃雅綸表示，相信避稅為走私主因之一，因該批凍肉流入內地市場，相信可避關稅及增值稅9%至79%，即約400萬元。他又稱，內地近年實施《符合評估審查要求的國家/地區輸華肉類產品名單》制度，入境肉類必須循正規途徑申報並須符合內地法規和食安標準，相信也成另一走私原因。行動中檢獲的凍肉未經檢疫，運輸過程沒有保持冷凍，可能藏有致病菌、有食安隱患。

料運內地 避400萬稅

黃雅綸續說，集團一次動用4艘躉船，目的為加快卸貨速度。而涉事水域範圍水深深淺不一，距離本港水上邊界少於一海里，相信貨船及漁船上貨後3至4分鐘便能駛離本港水域，故部署高速截擊艇及淺水巡邏艇，為求在走私船駛離本港水域前將其截停，以速度制勝。

海關去年以約8000萬元引入4艘由瑞典專家設計、山東製造的高速截擊艇，航行能力屬於政府目前同類型船舶中速度最快的型號，可於45分鐘內趕至香港水域任何角落。