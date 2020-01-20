陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔

本年度經常開支增400億 遠高收入增幅

財政預算案將於下月26日公布，陳茂波昨日於網誌中表示，早前出席電台直播節目時，市民提出派錢要求。陳指出，近10年政府經常開支增幅大，僅本年度（2019/20年度）已增加400億元，遠高於收入的增幅。

陳茂波指出，有些恆常措施落實後，開支可能會隨人口老化而快速增加，並以林太稱為「最大德政」的長者兩元乘車優惠為例，相關開支已由2012年剛實施時的2億至3億元，急增至現時14億元。他續稱，回應社會對公共服務的需求及提升服務質素，亦令開支增加，認為增幅長期持續下去，社會不容易負擔。

明年或調整退稅免差餉 騰出資源

本年度政府帳目出現赤字，陳茂波指出，去年預算案公布的政府中期收入預測，即使無出現經濟衰退，2023/24年度結算時，政府儲備只是相當於19個月的政府開支水平。林太於上周公布10項民生措施，初步估算涉及逾100億額外經常開支， 陳茂波稱，措施會在明年及其後時間逐步落實，屆時經濟恢復，政府收入回復，亦要探討需否開源措施，有需要時調整退稅、寬免差餉等一次過措施，騰出資源。