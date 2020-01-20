房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居

根據房屋署截至去年6月底資料，現時39條租置屋邨已出售的單位共14.2萬個，未出售單位則有42,195個，其中出售率最低的屋邨為屯門山景邨，僅44%單位售出。合共有23個租置屋邨已出售八成或以上單位，其中沙田顯徑邨及馬鞍山恆安邨的出售率最高，分別達92%及91%。

每年收回未售租置單位1200個

消息人士透露，為加快出售餘下單位，房委會考慮不再編配目前已騰空的租置單位，直接撥入新一期「綠置居」計劃中出售。根據房委會資料，房委會透過租戶離世、調遷等自然方式收回的租置屋邨未售單位， 每年平均約1200個。

至於現居租置單位的租戶，消息稱房委會正循增加購買優惠及調遷彈性着手，包括研究恢復「折上折」優惠，令租戶可最低以市價兩折購入單位；至於無意購買單位的租戶，房委會將容許他們選擇調遷至鄰近家人的公屋單位，倘租置屋邨鄰近有全新的公共屋邨落成，亦可讓租戶申請調遷至全新的公屋單位。消息稱，期望透過不同誘因，能增加所回收的租置屋邨單位至每年約2000至3000個。

黃遠輝回覆本報查詢時透露，本周五的會議會先討論是否通過將已騰空的租置屋邨單位不再用作編配，從而為日後出售準備。他認為，租置計劃仍有不少問題有待解決，包括若某一租置屋邨只收回極小量，例如一兩個單位，是否要同樣撥入「綠置居」出售，以及重新提供「折上折」優惠會否對之前已購買單位的業主不公等，相信仍可趕及於今年底出售這批租置單位。

房委會委員招國偉表示，現時房委會每年預留3000多個單位，供公屋租戶作各類調遷用途，他建議可針對租置租戶設立調遷計劃，提供最多1000個單位予他們調遷，從而加快回收進度。