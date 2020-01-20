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少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈

【明報專訊】作為不少市民來往西九龍與尖沙嘴廣東道一帶的主要行人通道，自港鐵封閉部分綠化空間後，每日原本取道該處出入的市民或上班族均感甚為不便，質疑港鐵有否需要大範圍封閉空間。有在西九文化區地盤工作的市民，每日多花10分鐘繞路步行上下班。此外，該處亦是本港為數不多的可讓狗進入的公共空間，有附近居住的狗主說，空間封閉時令他們失去可帶愛犬活動的範圍。

往來西九廣東道通道 上班族不便

此通道為不少每日往來西九龍與尖沙嘴廣東道的主要通道，在西九文化區地盤工作的陳先生表示，因多重水馬封閉了西九龍站及「綠化空間」的多個出入口，他每日上下班，都要繞大圈至唯一開放的出入口，每次需花多10分鐘，認為港鐵及警方欠缺資訊，質疑封閉此區域是否有需要。

在九龍站工作的蘇小姐亦表示，她以往會通過被關閉的F出口及「綠化空間」步行往尖沙嘴，但自10月開始上述範圍封閉後，她要多花5分鐘出入，「之前封得仲多，𠵱家已經開番條路」，她批評港鐵的做法不合理，認為即使有安全因素而要封閉公共空間，亦需視實際情况而定，例如附近有活動發生時才封閉，以減少對市民的影響。

佔地廣闊的「綠化空間」，同時亦是本港少數容許寵物進入的公共空間，有在附近居住的狗主說，難得附近有一大片可讓愛犬進入的空間，以往經常來此地遛狗，但自車站封閉部分公共空間後，愛犬活動範圍大減，對此大感無奈。

佔地近9000平方米的西九龍站「綠化空間」，種植超過700棵秋楓、白蘭花及黃花風鈴木等樹木和灌木，部分由運輸及房屋局長陳帆於2018年與學生一同種植。

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