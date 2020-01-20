西九站違契圍封公共空間3個月 地署稱適時跟進 港鐵：已重新開放

明報記者 鄧俊豐

前年啟用的高鐵西九龍站，因設施置於地底，可騰出地面開放作公共空間。根據西南九龍分區計劃大綱圖，指明業權人須在地段西南部分開放面積不少於8900平方米的公眾休憩空間，未來可與西九文化區的公眾休憩用地連成一線，以令視覺通透及行人可達。港鐵站內派發的小冊子亦指明，地面「綠化空間」及位於巴士總站上層的「天台花園」，會於每日早上7時至晚上10時開放予公眾使用。至於位處車站天台的「天空走廊」及觀景台，雖非契約條款所定的公共空間，但港鐵在西九龍站啟用初時曾外推介，「天空走廊」成為市民及遊客打卡熱點。

水馬包圍近半綠化空間 閘門出入

不過，該站一大部分公共空間範圍自去年10月初各區反修例示威後便一直被封閉。本報記者本月初在該站視察，發現「綠化空間」被多重水馬在東西兩邊重重包圍，途人只能穿過水馬陣中唯一的一道閘門出入，步行來往港鐵九龍站與尖沙嘴和佐敦一帶，整個範圍大約有一半不對向外開放。即使可進入「綠化空間」，場內花圃之間多個木欄亦被關上，不能前往「綠化空間」中央接近同被關閉的F出口位置。

此外，港鐵亦在多個位置擺放鐵馬並用鐵鏈鎖上，又派駐大批保安員駐守，防備森嚴。站內站外所有前往毗鄰「天空走廊」及「觀景台」的路線都被關閉，廣闊空間除了數名工人外就空無一人，了無生氣。

港鐵稱與部門警方協商 安全考慮暫停開放

地政總署向本報確認，根據政府與該地段業權人九鐵簽訂的歸屬契據，西九龍站部分地方作為公眾休憩用地及公眾通道，須向公眾開放，署方曾於1月6日派員到西九龍站視察，發現部分用作公眾休憩用地及公眾通道的地方被鐵欄圍封，遂向九鐵及港鐵跟進查詢，並提醒注意歸屬契據內向公眾開放的條款。署方正等候港鐵公司回覆，並會適時考慮就歸屬契據條款採取適當的跟進行動。

港鐵日前回覆本報查詢時承認，自去年10月6日起，在詳細風險評估及與相關政府部門及警方協商後，基於安全考慮，暫停開放西九龍站部分公共休憩空間，包括天空走廊（包括觀景台）及綠化空間的部分位置，但上周三已重開部分曾暫停開放的公共休憩空間，並會持續詳細風險評估及與相關政府部門和警方協商。因應營運需要或安全考慮，日後如有需要會採取相應措施，亦會繼續與相關政府部門保持溝通。港鐵又表示車站外圍，由政府部門負責的水馬沒有影響車站及各出入口運作。

本報記者上周四再到現場觀察，雖然包圍「綠化空間」的水馬仍在，但早前被封的範圍已全部重開，記者亦可走上天空走廊及觀景台。除有小量市民在觀看風景，亦有軍裝警員巡邏。