港聞

港聞二

下一篇 上一篇

西九站違契圍封公共空間3個月 地署稱適時跟進 港鐵：已重新開放

【明報專訊】高鐵西九龍站過去3個多月來因應連串社會運動而實施特別保安措施，包括自去年10月初起，將站外屬公共空間的「綠化空間」近半範圍圍封，連帶被宣傳為打卡熱點的「天空走廊」及觀景台亦封閉。不過，本報發現，港鐵封閉部分公共空間有違反與政府簽訂的契據條款之嫌。地政總署確認，港鐵須按契約要求開放公眾休憩用地及公眾通道，該署已實地視察及要求港鐵交代。港鐵承認基於安全考慮，評估風險及與警方協商後封閉上述範圍。港鐵並已於上周三重新對外開放上述公共空間。

明報記者　鄧俊豐

前年啟用的高鐵西九龍站，因設施置於地底，可騰出地面開放作公共空間。根據西南九龍分區計劃大綱圖，指明業權人須在地段西南部分開放面積不少於8900平方米的公眾休憩空間，未來可與西九文化區的公眾休憩用地連成一線，以令視覺通透及行人可達。港鐵站內派發的小冊子亦指明，地面「綠化空間」及位於巴士總站上層的「天台花園」，會於每日早上7時至晚上10時開放予公眾使用。至於位處車站天台的「天空走廊」及觀景台，雖非契約條款所定的公共空間，但港鐵在西九龍站啟用初時曾外推介，「天空走廊」成為市民及遊客打卡熱點。

水馬包圍近半綠化空間 閘門出入

不過，該站一大部分公共空間範圍自去年10月初各區反修例示威後便一直被封閉。本報記者本月初在該站視察，發現「綠化空間」被多重水馬在東西兩邊重重包圍，途人只能穿過水馬陣中唯一的一道閘門出入，步行來往港鐵九龍站與尖沙嘴和佐敦一帶，整個範圍大約有一半不對向外開放。即使可進入「綠化空間」，場內花圃之間多個木欄亦被關上，不能前往「綠化空間」中央接近同被關閉的F出口位置。

此外，港鐵亦在多個位置擺放鐵馬並用鐵鏈鎖上，又派駐大批保安員駐守，防備森嚴。站內站外所有前往毗鄰「天空走廊」及「觀景台」的路線都被關閉，廣闊空間除了數名工人外就空無一人，了無生氣。

港鐵稱與部門警方協商 安全考慮暫停開放

地政總署向本報確認，根據政府與該地段業權人九鐵簽訂的歸屬契據，西九龍站部分地方作為公眾休憩用地及公眾通道，須向公眾開放，署方曾於1月6日派員到西九龍站視察，發現部分用作公眾休憩用地及公眾通道的地方被鐵欄圍封，遂向九鐵及港鐵跟進查詢，並提醒注意歸屬契據內向公眾開放的條款。署方正等候港鐵公司回覆，並會適時考慮就歸屬契據條款採取適當的跟進行動。

港鐵日前回覆本報查詢時承認，自去年10月6日起，在詳細風險評估及與相關政府部門及警方協商後，基於安全考慮，暫停開放西九龍站部分公共休憩空間，包括天空走廊（包括觀景台）及綠化空間的部分位置，但上周三已重開部分曾暫停開放的公共休憩空間，並會持續詳細風險評估及與相關政府部門和警方協商。因應營運需要或安全考慮，日後如有需要會採取相應措施，亦會繼續與相關政府部門保持溝通。港鐵又表示車站外圍，由政府部門負責的水馬沒有影響車站及各出入口運作。

本報記者上周四再到現場觀察，雖然包圍「綠化空間」的水馬仍在，但早前被封的範圍已全部重開，記者亦可走上天空走廊及觀景台。除有小量市民在觀看風景，亦有軍裝警員巡邏。

相關字詞﹕公共空間 西九龍高鐵站

上 / 下一篇新聞

警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭
警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭
記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解
記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解
參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感
參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感
大埔警署被擲汽油彈
大埔警署被擲汽油彈
油尖爆竊新高 警：示威致破窗效應 議員批「無人巡邏」 斥警倒果為因
油尖爆竊新高 警：示威致破窗效應 議員批「無人巡邏」 斥警倒果為因
破窗效應：社區問題沒修正 鼓勵仿效
破窗效應：社區問題沒修正 鼓勵仿效
民調：三成市民曾吸入催淚彈不適
民調：三成市民曾吸入催淚彈不適
和你steak團年：年輕人不是no stake
和你steak團年：年輕人不是no stake
長者情緒受困求助增 半年增41％
長者情緒受困求助增 半年增41％
武漢禁售活禽 離市須測體溫 港專家料病毒已四散 其他省市恐陸續現確診
武漢禁售活禽 離市須測體溫 港專家料病毒已四散 其他省市恐陸續現確診
高拔陞：500隔離病牀候命
高拔陞：500隔離病牀候命
再兩虐狗片流出 腳踢扯尾半天吊
再兩虐狗片流出 腳踢扯尾半天吊
少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈
少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈
房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居
房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居
陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔
陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔
躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉
躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉
載客鐵騎撼垃圾車尾 一死一危
載客鐵騎撼垃圾車尾 一死一危
私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕
私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕
保時捷撞舖 司機拒吹波就逮
保時捷撞舖 司機拒吹波就逮
自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶
自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶
初版五官拼圖效果不佳 「拼得好也要天分」
初版五官拼圖效果不佳 「拼得好也要天分」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府
【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府
【Emily】政團年宵賣花 支聯12花語說 12鬥士
【Emily】政團年宵賣花 支聯12花語說 12鬥士
【Emily】國際AI大會 科大教授楊強做主席
【Emily】國際AI大會 科大教授楊強做主席
【Emily】翻新藝術館 砌維港海浪上牆
【Emily】翻新藝術館 砌維港海浪上牆
【Emily】葉太斷定容海恩細女係靚女
【Emily】葉太斷定容海恩細女係靚女
【Emily】悉尼考察後 顏汶羽笑港版水上的士
【Emily】悉尼考察後 顏汶羽笑港版水上的士