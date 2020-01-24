高拔陞：500隔離病牀候命

醫界倡口岸加強防疫 議員促擴監察

醫護組織「杏林覺醒」成員黃任匡表示深圳已出現懷疑個案，形容疫情「已來到香港門口」，政府應在口岸加強防疫，增設健康申報，並限制武漢旅客來港等。立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，本港應擴大申報，所有14日內到過內地、又出現相關病徵者，都列入監察範圍。

高：或探討減非緊急手術

高拔陞於網誌表示，中港兩地交通頻繁，加上新病毒或有限度人傳人，「未來傳入香港的可能性不可輕視」，若香港發現首宗新型冠狀病毒傳入個案，醫管局會按擬定好的緊急應變計劃應對，需要時會考慮在各聯網劃出指定診所，提升實驗室的化驗能力，並提升醫院的應變級別等。

高拔陞說公立醫院儲備的保護裝備足夠使用超過3個月，目前有500張負氣壓隔離病牀可隨時接收傳染病人，化驗室支援服務亦已加強，務求24小時內得出快速測試結果，以盡快確定病人是否受感染。

高拔陞又說，近期前線工作量大增，有需要時會探討減少公立醫院非緊急手術的可行性，亦會盡量安排將病情穩定和合適的病人轉往療養病房或私家醫院，以減輕急症病房壓力。

醫學會委員：要視短期個案飈否

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超昨表示武漢來港旅客人數會影響新病毒傳入香港的可能，但當地疫情是否受控亦有影響，仍需視乎武漢未來一兩周是否繼續有大量新增個案。他認為，武漢當局已採取禁止販賣野生動物等措施，料有助控制當地疫情。

（武漢肺炎）