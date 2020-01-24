港聞

港聞二

下一篇 上一篇

高拔陞：500隔離病牀候命

【明報專訊】武漢新型冠狀病毒有多宗輸出個案，內地其他省市也出現懷疑個案。醫管局行政總裁高拔陞表示不可輕視新病毒傳入香港的可能，醫管局會嚴陣以待，現有500張隔離病牀可即時接收病人，若香港出現首宗傳入個案，會按擬定好的緊急應變計劃應對，亦考慮在各聯網劃出指定診所。

醫界倡口岸加強防疫 議員促擴監察

醫護組織「杏林覺醒」成員黃任匡表示深圳已出現懷疑個案，形容疫情「已來到香港門口」，政府應在口岸加強防疫，增設健康申報，並限制武漢旅客來港等。立法會衛生事務委員會副主席陳凱欣認為，本港應擴大申報，所有14日內到過內地、又出現相關病徵者，都列入監察範圍。

高：或探討減非緊急手術

高拔陞於網誌表示，中港兩地交通頻繁，加上新病毒或有限度人傳人，「未來傳入香港的可能性不可輕視」，若香港發現首宗新型冠狀病毒傳入個案，醫管局會按擬定好的緊急應變計劃應對，需要時會考慮在各聯網劃出指定診所，提升實驗室的化驗能力，並提升醫院的應變級別等。

高拔陞說公立醫院儲備的保護裝備足夠使用超過3個月，目前有500張負氣壓隔離病牀可隨時接收傳染病人，化驗室支援服務亦已加強，務求24小時內得出快速測試結果，以盡快確定病人是否受感染。

高拔陞又說，近期前線工作量大增，有需要時會探討減少公立醫院非緊急手術的可行性，亦會盡量安排將病情穩定和合適的病人轉往療養病房或私家醫院，以減輕急症病房壓力。

醫學會委員：要視短期個案飈否

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超昨表示武漢來港旅客人數會影響新病毒傳入香港的可能，但當地疫情是否受控亦有影響，仍需視乎武漢未來一兩周是否繼續有大量新增個案。他認為，武漢當局已採取禁止販賣野生動物等措施，料有助控制當地疫情。

（武漢肺炎）

相關字詞﹕疫症 醫管局 武漢不明肺炎 武漢新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭
警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭
記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解
記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解
參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感
參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感
大埔警署被擲汽油彈
大埔警署被擲汽油彈
油尖爆竊新高 警：示威致破窗效應 議員批「無人巡邏」 斥警倒果為因
油尖爆竊新高 警：示威致破窗效應 議員批「無人巡邏」 斥警倒果為因
破窗效應：社區問題沒修正 鼓勵仿效
破窗效應：社區問題沒修正 鼓勵仿效
民調：三成市民曾吸入催淚彈不適
民調：三成市民曾吸入催淚彈不適
和你steak團年：年輕人不是no stake
和你steak團年：年輕人不是no stake
長者情緒受困求助增 半年增41％
長者情緒受困求助增 半年增41％
武漢禁售活禽 離市須測體溫 港專家料病毒已四散 其他省市恐陸續現確診
武漢禁售活禽 離市須測體溫 港專家料病毒已四散 其他省市恐陸續現確診
再兩虐狗片流出 腳踢扯尾半天吊
再兩虐狗片流出 腳踢扯尾半天吊
西九站違契圍封公共空間3個月 地署稱適時跟進 港鐵：已重新開放
西九站違契圍封公共空間3個月 地署稱適時跟進 港鐵：已重新開放
少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈
少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈
房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居
房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居
陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔
陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔
躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉
躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉
載客鐵騎撼垃圾車尾 一死一危
載客鐵騎撼垃圾車尾 一死一危
私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕
私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕
保時捷撞舖 司機拒吹波就逮
保時捷撞舖 司機拒吹波就逮
自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶
自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶
初版五官拼圖效果不佳 「拼得好也要天分」
初版五官拼圖效果不佳 「拼得好也要天分」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府
【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府
【Emily】政團年宵賣花 支聯12花語說 12鬥士
【Emily】政團年宵賣花 支聯12花語說 12鬥士
【Emily】國際AI大會 科大教授楊強做主席
【Emily】國際AI大會 科大教授楊強做主席
【Emily】翻新藝術館 砌維港海浪上牆
【Emily】翻新藝術館 砌維港海浪上牆
【Emily】葉太斷定容海恩細女係靚女
【Emily】葉太斷定容海恩細女係靚女
【Emily】悉尼考察後 顏汶羽笑港版水上的士
【Emily】悉尼考察後 顏汶羽笑港版水上的士