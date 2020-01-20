港聞

港聞二

下一篇 上一篇

武漢禁售活禽 離市須測體溫 港專家料病毒已四散 其他省市恐陸續現確診

【明報專訊】武漢新型冠狀病毒疫情持續，武漢提高戒備，包括全市禁售活家禽，並為離開武漢者探測體溫等。中國衛健委表示新病毒的傳染來源尚未找到，傳播途徑亦未完全掌握，向全國各省派出工作組指導防疫工作；世衛表示，據最新資料，有證據顯示新病毒可有限度人傳人。有本港專家估計，新病毒已在武漢多處四散，料其他省市或陸續出現確診個案，本港要加強在口岸防疫。

世衛：有證據可有限度人傳人

世衛昨在Twitter稱，根據最新資料，有證據顯示新病毒可有限度人傳人，但未有明確證據顯示病毒可持續人傳人。中國衛健委表示，新病毒疫情目前「可防可控」，但傳染來源尚未找到，傳播途徑尚未完全掌握，需嚴密監控病毒變異，已向各省派出工作組指導防疫，亦已要求各地加強檢測，及時發布確診個案信息。

中國衛健委：尚未知傳染源

武漢亦加強市內防疫措施，武漢副市長陳邂馨接受武漢《長江日報》訪問表示，本月14日起已在機場、火車站等加裝紅外線檢測儀器，若離開武漢者有發燒，會登記資料、派發口罩及免費退票或改簽等。他又說，當局已禁止全市活禽銷售及販賣野生動物，春節期間亦會減少大型活動。

武漢衛健委昨日凌晨公布，17日新增17宗確診感染新型冠狀病毒個案，當中3人嚴重，新確診個案發病時間在本月13日前，部分患者沒有華南海鮮市場接觸史。連同外國確診的個案，武漢新型冠狀病毒感染個案已有65宗。除武漢外，內地多個城市近日均傳出發現懷疑個案的消息，本報近日接獲兩個消息來源，稱上海出現懷疑個案，本報周五透過電郵向上海衛健委查詢，暫未獲回覆。上海衛健委昨在微博稱，上海高度重視新型冠狀病毒防控工作，已成立專項工作組和專家組，全市各類醫療機構已規範開展對可疑病例的監測、篩查、診斷治療和處置工作，但未有證實或否認市內出現懷疑個案。

消息稱上海現懷疑個案

此外，《環球時報》等多間內地傳媒，昨引述廣州中山大學附屬第六醫院昨午3時許的微博帖文，稱有傳言指該院有醫護人員感染新病毒為不實言論，但本報記 者昨晚8時許翻查該院微博，發現帖文已被刪走。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨出席港台《城市論壇》表示，部分確診個案沒有華南海鮮市場接觸史，顯示武漢其他市場或已受感染，病毒可能已在武漢內四散。他又說，內地約在一周前才公布新病毒的基因圖譜，相信內地的醫院和其他省市是最近才收到快速測試方法，故近日透過快速測試發現多宗新個案，估計其他省市也可能陸續有確診個案。

明報記者

（武漢肺炎）

相關字詞﹕世衛 食衛局 衛健委 武漢不明肺炎 武漢新型冠狀病毒

上 / 下一篇新聞

警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭
警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭
記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解
記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解
參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感
參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感
大埔警署被擲汽油彈
大埔警署被擲汽油彈
油尖爆竊新高 警：示威致破窗效應 議員批「無人巡邏」 斥警倒果為因
油尖爆竊新高 警：示威致破窗效應 議員批「無人巡邏」 斥警倒果為因
破窗效應：社區問題沒修正 鼓勵仿效
破窗效應：社區問題沒修正 鼓勵仿效
民調：三成市民曾吸入催淚彈不適
民調：三成市民曾吸入催淚彈不適
和你steak團年：年輕人不是no stake
和你steak團年：年輕人不是no stake
長者情緒受困求助增 半年增41％
長者情緒受困求助增 半年增41％
高拔陞：500隔離病牀候命
高拔陞：500隔離病牀候命
再兩虐狗片流出 腳踢扯尾半天吊
再兩虐狗片流出 腳踢扯尾半天吊
西九站違契圍封公共空間3個月 地署稱適時跟進 港鐵：已重新開放
西九站違契圍封公共空間3個月 地署稱適時跟進 港鐵：已重新開放
少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈
少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈
房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居
房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居
陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔
陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔
躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉
躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉
載客鐵騎撼垃圾車尾 一死一危
載客鐵騎撼垃圾車尾 一死一危
私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕
私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕
保時捷撞舖 司機拒吹波就逮
保時捷撞舖 司機拒吹波就逮
自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶
自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶
初版五官拼圖效果不佳 「拼得好也要天分」
初版五官拼圖效果不佳 「拼得好也要天分」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府
【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府
【Emily】政團年宵賣花 支聯12花語說 12鬥士
【Emily】政團年宵賣花 支聯12花語說 12鬥士
【Emily】國際AI大會 科大教授楊強做主席
【Emily】國際AI大會 科大教授楊強做主席
【Emily】翻新藝術館 砌維港海浪上牆
【Emily】翻新藝術館 砌維港海浪上牆
【Emily】葉太斷定容海恩細女係靚女
【Emily】葉太斷定容海恩細女係靚女
【Emily】悉尼考察後 顏汶羽笑港版水上的士
【Emily】悉尼考察後 顏汶羽笑港版水上的士