武漢禁售活禽 離市須測體溫 港專家料病毒已四散 其他省市恐陸續現確診

世衛：有證據可有限度人傳人

世衛昨在Twitter稱，根據最新資料，有證據顯示新病毒可有限度人傳人，但未有明確證據顯示病毒可持續人傳人。中國衛健委表示，新病毒疫情目前「可防可控」，但傳染來源尚未找到，傳播途徑尚未完全掌握，需嚴密監控病毒變異，已向各省派出工作組指導防疫，亦已要求各地加強檢測，及時發布確診個案信息。

中國衛健委：尚未知傳染源

武漢亦加強市內防疫措施，武漢副市長陳邂馨接受武漢《長江日報》訪問表示，本月14日起已在機場、火車站等加裝紅外線檢測儀器，若離開武漢者有發燒，會登記資料、派發口罩及免費退票或改簽等。他又說，當局已禁止全市活禽銷售及販賣野生動物，春節期間亦會減少大型活動。

武漢衛健委昨日凌晨公布，17日新增17宗確診感染新型冠狀病毒個案，當中3人嚴重，新確診個案發病時間在本月13日前，部分患者沒有華南海鮮市場接觸史。連同外國確診的個案，武漢新型冠狀病毒感染個案已有65宗。除武漢外，內地多個城市近日均傳出發現懷疑個案的消息，本報近日接獲兩個消息來源，稱上海出現懷疑個案，本報周五透過電郵向上海衛健委查詢，暫未獲回覆。上海衛健委昨在微博稱，上海高度重視新型冠狀病毒防控工作，已成立專項工作組和專家組，全市各類醫療機構已規範開展對可疑病例的監測、篩查、診斷治療和處置工作，但未有證實或否認市內出現懷疑個案。

消息稱上海現懷疑個案

此外，《環球時報》等多間內地傳媒，昨引述廣州中山大學附屬第六醫院昨午3時許的微博帖文，稱有傳言指該院有醫護人員感染新病毒為不實言論，但本報記 者昨晚8時許翻查該院微博，發現帖文已被刪走。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨出席港台《城市論壇》表示，部分確診個案沒有華南海鮮市場接觸史，顯示武漢其他市場或已受感染，病毒可能已在武漢內四散。他又說，內地約在一周前才公布新病毒的基因圖譜，相信內地的醫院和其他省市是最近才收到快速測試方法，故近日透過快速測試發現多宗新個案，估計其他省市也可能陸續有確診個案。

明報記者

（武漢肺炎）