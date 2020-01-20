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長者情緒受困求助增 半年增41％

【明報專訊】反修例運動期間不少人情緒受困，當中不乏需要他人關注的長者。長者安居協會過去半年接獲長者新求助個案，較前年同期增加14%，其中具自殺風險或需情緒支援者較前年同期分別升72%或41%。社工指出，當中36名長者受社會事件影響，有求助者恐外出時遇上催淚彈「走唔切」，也有人擔憂持拐杖外出會被誤會持有攻擊性武器。臨近歲晚，社工提醒市民多關心身邊長者，尤其是獨居長者。

有長者恐遇催淚彈「走唔切」

協會去年7月至12月接獲775宗新增長者個案，全部經平安鐘聯絡社工求助，較前年680宗增加14%，其中具自殺風險者由36人增至62人，上升72%，需情緒支援者由246人增至346人，上升41%。協會社區關顧服務經理、註冊社工林金燕表示，近半年新個案中，36人受社會事件影響，當事人雖無自殺風險，但情緒受困，例如有長者擔心外出安危，「萬一那個地方有催淚彈，是否走得切？」

林金燕又透露，有長者對社會不和感到心痛，有人因為不同意他人政見而憤怒，亦有人因憶起二戰、六七暴動或文化大革命畫面而不安。她建議長者盡量減少觀看相關新聞，可觀賞娛樂節目或到公園散步放鬆。

協會去年共接獲1376宗新增長者個案，較前年的1065宗上升29%，其中具自殺風險個案由66宗增至111宗，按年升68%，需情緒支援者亦增加37%。長者主要受健康問題及疾病困擾，部分因需依賴他人照顧而自感無用，部分則因喪偶或喪子而感孤獨。

87歲獨居長者高婆婆（化名）患有類風濕性關節炎及椎間盤突出，右邊髖關節有缺血性壞死，但因年邁而不適合接受關節置換手術。她說晚上痛楚加劇，常呆站窗前難以入睡，長期受痛楚折騰令她變得抑鬱，曾打算輕生。高婆婆心聲無處可訴，2017年5月首次致電協會並透露死念，協會註冊社工黃嘉濠關懷下，終說服她放棄輕生念頭，「我未試過遇到一個人對我咁好」。經過逾一年輔導，高婆婆終願向精神科醫生求醫。黃嘉濠寄語他人要懂得明白及體會長者承受的痛苦。

大時大節長者易感孤獨 籲多關心

臨近歲晚，林金燕說每逢大時大節，長者更感孤獨，情緒問題易浮現，市民宜多關心長者，尤其獨居長者。

（反修例風暴）

相關字詞﹕反修例運動 情緒 長者 長者安居協會

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