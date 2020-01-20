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和你steak團年：年輕人不是no stake

【明報專訊】每逢農曆新年前夕，一家人總要齊齊整整聚在家中吃一頓團年飯，今年有不少家庭因政治紛爭問題未能團圓。社工小白（化名）連同20多人的義工團隊，不分政治，明天年廿七為年輕人預備一頓團年飯。年輕人說不欲老套地吃八餸一湯，他便接受建議一反傳統，吃牛扒及包湯圓，活動「和你steak」，他說，辦這一頓飯不是鼓吹暴力，「林鄭帶頭說年輕人no stake，標籤一代年輕人，但在我心目中，他們不是no stake，他們都很有心，很愛香港」。

嘆社會標籤年輕人20年

小白服務青年20多年，他形容，從20年前至今，社會一直把不同標籤加諸年輕人身上。「十多二十年前會說年輕人欠缺抗逆力，之後有『隱青』出現，再後來我們開始講『廢青』，對社會無貢獻。」他有感青年形象近半年轉差，變成有人眼中的「破壞分子」。他說，身為社工，以前為青年設計學習營，至多會因他們被指欠缺抗逆力，就設計工作坊或遊戲給青年。於他而言，近半年來看到青年的創意和不放棄的力量，令他當頭棒喝。「原來他們能力那麼高，我們這些『廢中』完全比不上。我們不可能用自己的思維推到他們身上的。」

「年輕人在中年人眼中很重要」

一場社會運動，令香港不少家庭不再親密如初，他更認識有後生女，被家人趕出家門，只好和朋友合租。有見及此，小白為年輕人辦一場團年飯。「常常說我們即將失去一整代年輕人，我認為這是真真實實地發生。從林鄭說年輕人no stake開始……年輕人不再信政府、不再信大人。」他說，這頓飯絕非鼓吹暴力，單純是希望告訴年輕人，在中年人眼中，年輕人「很重要」。

fb公布計劃 20多人稱有意幫忙

他說，甫在facebook公布，便有20多人主動表示有意幫忙。大家分工合作，有人提供地方，有人張羅食材，有人現場表演色士風，有台式飲品店將贊助100杯飲品，也有人直接捐款。當天預算80人參加，包了一間餐廳，開支預算兩萬元，當晚會放隨緣箱，讓人捐款。

新年對於小白而言是重要節日，他本傳統地準備吃八餸一湯，年輕人說有點老套，問能否吃牛扒？他才醒覺應該讓青年選擇，不過他堅持要吃湯圓，「小時候很抗拒吃湯圓，長大後我才明白什麼是團圓」。當天大家會一起包「公義」湯圓、流水式吃西餐、寫信、寫揮春、義賣、摺連豬等。

明報記者 黃心悅

（反修例風暴）

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