油尖爆竊新高 警：示威致破窗效應 議員批「無人巡邏」 斥警倒果為因

認巡警不足 三更變兩更

曾仲斌表示，近月的社會運動，警方調動大量警力支援，以致巡邏警員人數不足，警員在街上巡邏由三更制改為兩更，即由8小時一更改為12小時一更，CID（刑事偵緝處）亦要出動巡邏；不過他強調巡邏只是防止罪案其中一環，「唔係棟一個警察喺度就得」，警方會加強情報工作彌補不足。他說，有時CID也要伙拍軍裝巡邏，唯有加班做情報分析。

去年下半年151宗爆竊 佔全年逾七成

警方提供最新數字顯示，油尖警區於2019年錄得204宗爆竊案，按年上升57%；另外2018與2019年各錄得21宗劫案。事實上，去年下半年的爆竊案已佔151宗，是全年的74%，當中第三季有47宗，到第四季增至104宗；劫案方面，去年下半年錄得19宗，是全年21宗的九成。不過警方未有提供2018年數字，未能比較按年變化。

去年12月有市民在尖沙嘴海港城「和你Shop」行動，曾仲斌曾率便衣在商場戒備及截查市民。

曾仲斌引用犯罪理論「破窗效應」分析去年下半年罪案數字上升現象，他解釋，去年下半年示威不斷，「打到條街爛晒」，不少蒙面示威者破壞商舖及公共設施但未有被捕，令一些不法之徒仿效，向低度設防商舖或住宅下手。

曾仲斌以油尖警區為例，在「破窗效應」下，「處處都是黑點」；他說部分爆竊案涉及金額不多，例如有南亞裔劏房戶失竊電腦，但對於涉事家庭可能是重大損失，慨嘆「真係好悲哀」。他強調警隊盡力防止罪案，但在目前社會氣氛下，「感受到市民對警方不信任」，令破案效率下降，希望市民對警方執法重拾信心。

林卓廷批報警不受理 勿卸責示威者

民主黨立法會議員林卓廷批評警方倒果為因，「事實係條街無人巡邏，先至令罪犯有機可乘，市民報警唔受理，去到警署報警落閘，唔該警方反省自己角色，唔好將責任推落示威者，仲好意思講破窗效應」，即使社會治安出現「破窗效應」，警方仍「責無旁貸」。

明報記者

（反修例風暴）