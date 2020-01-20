港聞

港聞一

下一篇 上一篇

油尖爆竊新高 警：示威致破窗效應 議員批「無人巡邏」 斥警倒果為因

【明報專訊】反修例風波仍未平息，警方表示，油尖旺區去年下半年的爆竊案及各類劫案數字均按年急增，當中爆竊案數字更創過去5年新高，去年下半年錄得151宗，按年急增1.65倍。油尖警區助理指揮官（刑事）曾仲斌表示，去年下半年反修例示威不斷，破壞商舖及公共設施，形成「破窗效應」，不法之徒乘機犯案，導致罪案增加。民主派議員則批評「條街無人巡邏」，認為警方倒果為因，推卸責任。

認巡警不足 三更變兩更

曾仲斌表示，近月的社會運動，警方調動大量警力支援，以致巡邏警員人數不足，警員在街上巡邏由三更制改為兩更，即由8小時一更改為12小時一更，CID（刑事偵緝處）亦要出動巡邏；不過他強調巡邏只是防止罪案其中一環，「唔係棟一個警察喺度就得」，警方會加強情報工作彌補不足。他說，有時CID也要伙拍軍裝巡邏，唯有加班做情報分析。

去年下半年151宗爆竊 佔全年逾七成

警方提供最新數字顯示，油尖警區於2019年錄得204宗爆竊案，按年上升57%；另外2018與2019年各錄得21宗劫案。事實上，去年下半年的爆竊案已佔151宗，是全年的74%，當中第三季有47宗，到第四季增至104宗；劫案方面，去年下半年錄得19宗，是全年21宗的九成。不過警方未有提供2018年數字，未能比較按年變化。

去年12月有市民在尖沙嘴海港城「和你Shop」行動，曾仲斌曾率便衣在商場戒備及截查市民。

曾仲斌引用犯罪理論「破窗效應」分析去年下半年罪案數字上升現象，他解釋，去年下半年示威不斷，「打到條街爛晒」，不少蒙面示威者破壞商舖及公共設施但未有被捕，令一些不法之徒仿效，向低度設防商舖或住宅下手。

曾仲斌以油尖警區為例，在「破窗效應」下，「處處都是黑點」；他說部分爆竊案涉及金額不多，例如有南亞裔劏房戶失竊電腦，但對於涉事家庭可能是重大損失，慨嘆「真係好悲哀」。他強調警隊盡力防止罪案，但在目前社會氣氛下，「感受到市民對警方不信任」，令破案效率下降，希望市民對警方執法重拾信心。

林卓廷批報警不受理 勿卸責示威者

民主黨立法會議員林卓廷批評警方倒果為因，「事實係條街無人巡邏，先至令罪犯有機可乘，市民報警唔受理，去到警署報警落閘，唔該警方反省自己角色，唔好將責任推落示威者，仲好意思講破窗效應」，即使社會治安出現「破窗效應」，警方仍「責無旁貸」。

明報記者

（反修例風暴）

相關字詞﹕油尖警區 破窗效應

上 / 下一篇新聞

警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭
警促腰斬集會遭圍毆 催淚彈清場 發起者劉頴匡被捕 有市民遭防暴打穿頭
記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解
記者身分證再入鏡 私隱署：向警了解
參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感
參加者：紓困措施未息憤 否認警暴更反感
大埔警署被擲汽油彈
大埔警署被擲汽油彈
破窗效應：社區問題沒修正 鼓勵仿效
破窗效應：社區問題沒修正 鼓勵仿效
民調：三成市民曾吸入催淚彈不適
民調：三成市民曾吸入催淚彈不適
和你steak團年：年輕人不是no stake
和你steak團年：年輕人不是no stake
長者情緒受困求助增 半年增41％
長者情緒受困求助增 半年增41％
武漢禁售活禽 離市須測體溫 港專家料病毒已四散 其他省市恐陸續現確診
武漢禁售活禽 離市須測體溫 港專家料病毒已四散 其他省市恐陸續現確診
高拔陞：500隔離病牀候命
高拔陞：500隔離病牀候命
再兩虐狗片流出 腳踢扯尾半天吊
再兩虐狗片流出 腳踢扯尾半天吊
西九站違契圍封公共空間3個月 地署稱適時跟進 港鐵：已重新開放
西九站違契圍封公共空間3個月 地署稱適時跟進 港鐵：已重新開放
少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈
少數准攜犬公園 封閉數月 狗主無奈
房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居
房委研加快推租置貨尾 空房或直撥綠置居
陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔
陳茂波網誌：經常開支增 社會難承擔
躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉
躉船邊界水域分貨 新購高速艇截獲 海關檢510萬走私肉
載客鐵騎撼垃圾車尾 一死一危
載客鐵騎撼垃圾車尾 一死一危
私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕
私家車衝路障掀追截 司機涉5罪被捕
保時捷撞舖 司機拒吹波就逮
保時捷撞舖 司機拒吹波就逮
自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶
自拍照+漫畫 兩分鐘自製sticker 初企出租裝置 主打商戶公關婚禮喜慶
初版五官拼圖效果不佳 「拼得好也要天分」
初版五官拼圖效果不佳 「拼得好也要天分」
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府
【Emily】質疑人無政治智慧 湯大狀反被質疑 羅健熙：好難低過你同林鄭政府
【Emily】政團年宵賣花 支聯12花語說 12鬥士
【Emily】政團年宵賣花 支聯12花語說 12鬥士
【Emily】國際AI大會 科大教授楊強做主席
【Emily】國際AI大會 科大教授楊強做主席
【Emily】翻新藝術館 砌維港海浪上牆
【Emily】翻新藝術館 砌維港海浪上牆
【Emily】葉太斷定容海恩細女係靚女
【Emily】葉太斷定容海恩細女係靚女
【Emily】悉尼考察後 顏汶羽笑港版水上的士
【Emily】悉尼考察後 顏汶羽笑港版水上的士